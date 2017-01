später lesen Viersen Frau zieht Messer in der Innenstadt Teilen

Twittern





2017-01-31T21:23+0100 2017-01-31T21:21+0100

In der Viersener Innenstadt ist am Dienstagabend ein Mann am Kopf verletzt worden. Eine Frau hatte ihn nach Angaben der Polizei an der Lambersartstraße mit einem Messer bedroht.