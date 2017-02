Mann mit Schusswaffe überfällt Kiosk in Viersen

Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend einen Kiosk in Viersen überfallen. Weil die Angestellte offenbar nicht schnell genug reagierte, nahm er die komplette Kasse mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unbekannte kam laut Polizei am Donnerstagabend gegen 18.19 Uhr in den Laden an der Düsseldorfer Straße und bedrohte eine Angestellte. Als diese die Kasse offenbar nicht schnell genug öffnete, habe er sich die gesamte Kasse von der Verkaufstheke geschnappt.

Im Anschluss verließ er das Geschäft. Die Höhe der Beute war zunächst unklar, von dem Mann fehlte jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen. Der Verdächtige habe eine schwarze Trainingshose und ein blaues Trainingsoberteil mit schwarzen und weißen Applikationen getragen. Seine Schuhe seien schwarz mit weißen Applikationen gewesen.

Der Täter soll eine grüne Plastiktüte bei sich gehabt haben. Er sei vermutlich in Richtung Gehlingsweg geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

(lsa/lnw)