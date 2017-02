Die Viersener Polizei sucht einen Strafgefangenen, der nach einem Ausgang aus den LVR-Kliniken in Süchteln am Samstag nicht wieder zurückgekehrt ist. Es handelt sich um den 27 Jahre alten Tobias E.. Die Polizei hat zwei Fotos veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Die Polizei hat derzeit keine Hinweise, wo sich E. aufhalten könnte, wie es in einer Mitteilung heißt. Von ihm gehe aber nach Angaben der LVR-Kliniken keine Gefahr für andere aus. Warum E. in der Klinik einsaß, teilte die Polizei nicht mit.

FOTO: Polizei Viersen

Der Gesuchte sei etwa 1,84 Meter groß und 84 Kilo schwer, habe blaue Augen und dunkleblondes, sehr kurzes Haar mit Geheimratsecken. Mal trage er einen Dreitagebart, mal nicht. E. habe mehrere Tatoos: ein Tribal am rechten Oberarm, Fabelwesen am linken Unterarm, den Namen "CALVIN" am linken Unterarm, den Buchstaben "D" am rechten Unterschenkel und Fabelwesen am linken Unterschenkel. An der linken Brust und am linken Handgelenk habe er Narben. Zuletzt habe er eine schwarze Jacke, hellblaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle ud ein weißes, bedrucktes T-Shirt getragen.

Die Polizei fragt, wer Angaben zum Aufenthaltsort von Tobias E. machen kann oder wer ihn in den vergangenen Tagen gesehen hat. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter Telefon 02162/377-0.

(lsa)