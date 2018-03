Die Wohnung des 45-Jährigen liegt mitten in einem Viersener Wohngebiet: Gut bürgerlich, unauffällig - mit Tempo-30-Zone. Wenige hundert Meter entfernt von der Wohnung des mutmaßlichen Sexualstraftäters befindet sich eine Grundschule, auch der Friedhof ist in der Nähe. Das Mehrfamilienhaus wirkt gepflegt.

Herbert W. (77) wohnt seit ein paar Jahren mit dem Mann im selben Haus, der nun verdächtigt wird, zwei Kinder drei Jahre lang missbraucht und tausende Bilder von den Taten im Darknet veröffentlicht zu haben. Der 45-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag nach einer öffentlichen Fahndung in einem Krefelder Hotel festgenommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Dienstagmorgen mit. Das Bundeskriminalamt war dem 45-Jährigen auf die Spur gekommen, nachdem es im Darknet den Ursprung der kinderpornografischen Bilder ermittelt hatte.

FOTO: Nadine Fischer

"Ich bin schockiert", sagt Nachbar Herbert W.. "Ich bin froh, dass ich keine kleinen Kinder mehr habe." Seiner Frau habe der Tatverdächtige erzählt, er habe nach kurzer Arbeitslosigkeit nun wieder einen neuen Job.

Der 77-jährige W. selbst lebt seit 2013 in dem Wohnhaus in Süchteln. Er beschreibt seinen Nachbarn als "ruhigen, netten Menschen". Er sei umgänglich und hilfsbereit gewesen. Nach Angaben des 77-Jährigen lebte der Mann von seiner Ehefrau getrennt, zwei Kinder soll er haben.

Polizei bohrte Türschloss auf

Am Montagabend sei plötzlich die Polizei in dem Wohnhaus aufgetaucht. "Vier Beamte standen im Flur und haben das Türschloss aufgebohrt", erzählt W.. Auch am Tag danach sind die Spuren noch zu sehen. An der Tür klebt eine offizielle Nachricht des Polizeipräsidiums Dülken, dass man die Wohnung geöffnet habe.

Eine andere Nachbarin aus dem Haus hat zwei Kinder im Kindergartenalter. Als sie erfahren hat, dass sie im selben Haus wohnt wie ein mutmaßlicher Sexualstraftäter, habe sie sich erschrocken. "Das war schlimm, ganz schrecklich", sagt sie. Ihren Namen möchte sie lieber nicht nennen. Sie habe den 45-Jährigen nur selten gesehen, und wenn dann auf dem Flur. "Dann war er zurückhaltend." Auf sie habe er den Eindruck gemacht, als lebte er sehr zurückgezogen.