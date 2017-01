Am Montag wurde eine 16-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in Viersen-Süchteln schwer verletzt.

Die jugendliche Viersenerin ging gegen 07:30 Uhr bei Grün über die Ampel an der Mosterzstraße in Richtung Höhenstraße. Ein 57- jährige Viersener näherte sich mit seinem Auto aus Richtung Abteistraße und bog ebenfalls bei Grün in Richtung Viersen ab.

Dabei stieß sein Auto mit der Jugendlichen zusammen. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

(ots)