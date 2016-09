später lesen Drei Tote Technischer Defekt war Ursache für Brand in Viersen Teilen

Twittern





2016-09-02T14:11+0200 2016-09-02T14:11+0200

Ursache für das Feuer in einem Wohnhaus in Viersen, bei dem am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen sind, war ein technischer Defekt in der Stromzufuhr.