Schwalmtal: Warum die Wehr in Hehler sonntags übt

Die Löschgruppe Hehler im Löschzug Waldniel wird im kommenden Jahr 95 Jahre alt. In den Anfangsjahren war vieles anders als heute: Wenn es brannte, fuhr der Melder auf dem Fahrrad durch den Ort und blies ins Horn

Die Weihnachtszeit war früher für die Feuerwehrleute landauf, landab sehr stressig. Irgendwo fing immer ein Weihnachtsbaum Feuer, oft mit schrecklichen Folgen. Heute ist das anders. In Zeiten elektrischer Lichterketten gibt es kaum noch Weihnachtsbaumbrände. Und wenn der Adventskranz zu kokeln beginnt, helfen meist Rauchmelder, Schlimmeres zu verhindern.

Im kommenden Jahr wird die Löschgruppe Hehler im Löschzug Waldniel 95 Jahre alt. Geleitet wird die 16-köpfige Gruppe von Jörg Mihm, Thomas Gierkens und Guido Aretz. Löschgruppenführer Jörg Mihm hat zum 75-jährigen Bestehen der Gruppe 1997 viel recherchiert, um in Erfahrung zu bringen, wie sich die Gruppe im Laufe der Zeit entwickelte. Im Herbst des Jahres 1922 gründete der Straßenbahnschaffner Konrad Teeuwen auf Wunsch vieler Einwohner den "Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr Waldniel". An der Schule in Hehler wurde ein Geräteschuppen für die Wehr eingerichtet. Dort probte das Trommlerkorps der Feuerwehr. Und dort stand auch der Pferdewagen mit der handbetriebenen Pumpe.

Um die Wehrleute zum Einsatz zu rufen, fuhr der Melder mit dem Fahrrad durch Hehler und blies dabei auf einem Horn. Dann wurde vom benachbarten Hof von Leo Schmitz das Pferd geholt, eingespannt - und die Feuerwehr war einsatzbereit.

Das erste Fahrzeug kam 1964 - ein VW-Bus. Und für ihre Arbeit in der Feuerwehr übten die Wehrleute immer sonntags - denn die meisten von ihnen kamen aus der Landwirtschaft. Der Sonntag war der einzige Tag, an dem sie für die Übungsdienste Zeit hatten. Und auch, wenn heute nur noch wenige Landwirte unter den 16 Mitgliedern sind: "Die Tradition ist da, an ihr wird festgehalten", sagt Mihm. Allerdings ist es mit dem Sonntag allein nicht getan: "Im Augenblick bieten wir zweimal pro Woche Übungsdienste an, einmal für die Maschinisten, einmal für den Rest." Der Schulungsraum ist immer gut gefüllt: Die Mitglieder proben jeden Handgriff, damit er auch nachts um drei Uhr sitzt. Einige können sich noch erinnern, bis in die 1990er-Jahre im Gerätehaus Unterricht gehabt zu haben. Ohne Heizung. Auch bei Minusgraden. Nur, wenn es zu stark fror, zog man in die Kneipe gegenüber um.

Hehler ist auch die Heimat der Schwalmtaler Jugendfeuerwehr. "Da kommt der Nachwuchs für die gesamte Wehr her", sagt Mihm. Quereinsteiger, die erst spät ihre Berufung entdeckten, seien in den vergangenen Jahren immer seltener geworden. Allerdings komme es vor, dass sich ein Elternteil eines Kindes aus der Jugendfeuerwehr begeistern lasse und ausgebildet werde.

Heute werden Feuerwehrleute überall dringend gesucht. Als Mihm in die Feuerwehr eintreten wollte, war das nicht so. Im Gegenteil. Bei einem Brand in der elterlichen Schreinerei in Viersen hatte er 1982 unter den Wehrleuten einige entdeckt, die mit ihm zur Grundschule gegangen waren. Und weil er nichts lieber getan hätte, als die Schreinerei seiner Eltern zu retten, stellte er einen Aufnahmeantrag. "Ich musste von Januar bis November warten, bis ein Platz frei wurde", erinnert er sich.

Durch seine Recherchen zur Geschichte der Löschgruppe weiß Mihm, wie schwer es nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst war, die Wehr wieder einzurichten. "Diejenigen, die heil zurückgekehrt waren, wollten einfach nie wieder eine Uniform anziehen", sagt er. Gründer Teeuwen sprach mit jedem Einzelnen und sicherte zu, dass man ohne Uniformen beginnen werde. Teeuwen selbst hatte übrigens eine kombinierte Uniform, die er als General der Bruderschaft ebenso trug wie als Löschzugführer - nur die Epauletten wurden je nach Anlass geändert. Diese Uniform existiert noch: Ein Großneffe Teeuwens in Hardt fand sie auf dem Dachboden und brachte sie nach Hehler zurück.

Die Wehrleute aus Hehler hoffen nun auf feuerfreie Feiertage. Wenn es doch brennen sollte, werden sie da sein, sobald ihr Melder geht.

