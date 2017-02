Serie Innenstädte (1): Warum Süchteln Potenzial hat

Wie ist es um den Einzelhandel in den Ortszentren bestellt? Unsere neue dreiteilige Serie gibt einen Überblick. Morgen: Dülken Von Nadine Fischer

Süchteln Der Stadtteil hat zwar im Vergleich mit Viersen und Dülken die höchste Kaufkraft für den Einzelhandel. Doch die Süchtelner geben zu wenig Geld in ihrem Heimatort aus. Das geht aus einer Untersuchung der Stadtverwaltung Viersen hervor, die am Montag dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung vorgestellt wird. Ziel müsse es sein, "die Süchtelner Bürger für ihre Innenstadt zu begeistern und den Standort als Einkaufsmöglichkeit wieder intensiver zu nutzen".

Die vorhandene Kaufkraft ermögliche eine große Chance für die Einzelhändler der Süchtelner Innenstadt, teilt die Verwaltung mit. Sie verweist auf eine Erhebung der IHK für die Jahre 2015/2016, in der die Kaufkraft je Einwohner in Süchteln mit insgesamt 6642 Euro angegeben wird. Für Viersen-City werden 6217 Euro aufgeführt.

Die Abteilung Citymanagement der Stadt hat im Dezember 2016 untersucht, wie viele Geschäfte in Süchteln geöffnet, wie viele Restaurants und Dienstleister dort angesiedelt sind. Das Ergebnis wird ebenfalls dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung vorgestellt. "Zum Zeitpunkt der Erhebung wurden 87 Ladenlokale durch das Citymanagement erfasst, davon werden 78 gewerblich genutzt", teilt die Verwaltung mit. "In Süchteln wurden insgesamt 23 einzelhandelsnahe Dienstleister gezählt. Insgesamt 17 Ladenlokale wurden im Gastronomiebereich gezählt." Die Leerstandsquote sei von 5,43 Prozent auf 10,43 gestiegen - Stand Dezember 2016. "Es ist zwingend Handlungsbedarf in der Süchtelner Innenstadt gegeben, um einem Funktionsverlust der Innenstadt frühzeitig entgegenzuwirken." Ziel müsse es sein, "ein Flächenmanagement zu installieren". Der Stadtteil brauche einen attraktiven Branchenmix und ein klares Profil, "um ein Alleinstellungsmerkmal für die Süchtelner Innenstadt zu generieren".

Positiv hebt das Citymanagement hervor, dass der Verein Königsburg 2.0 die denkmalgeschützte Königsburg kulturell wiederbelebe. "Erfreulich ist auch, dass sich auf der Hochstraße ein Restaurant angesiedelt hat." Weitere Geschäftseröffnungen hätten für eine Aufwertung der Hochstraße gesorgt. Bedenklich sei hingegen die Entwicklung an der Tönisvorster Straße. Dort schließt unter anderem die Filiale der Deutschen Bank.

Quelle: RP