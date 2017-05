Niederkrüchten: Was ein Dorf für die Zukunft braucht

Weiter geht es in Gützenrath

Die Reihe "Dorf im Gespräch" geht am 17. Mai, 19 Uhr, in der Reiterklause in Gützenrath weiter. Weitere Dorfgespräche gibt es in Birth/Boscherhausen/Dam (7. Juni, Tenne), in Oberkrüchten (11. Juli, Feuerwehr), in Overhetfeld (27. September, Gaststätte Bereths), in Blonderath/Ryth/Silverbeek/Varbrook (18. Oktober, Gasthof Lücker), in Heyen/Laar (8. November, Mühlrather Hof) und in Venekoten (28. November, Et Stübchen).