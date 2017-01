Kreis Viersen: Weniger Polizeieinsätze zu Silvester

Insgesamt eher ruhig verlief die Silvesternacht im Kreis Viersen. Die Polizei verzeichnete 29 Einsätze rund um den Jahreswechsel. So kam es zu Störungen beim Abschießen von Raketen und anderem Feuerwerk, zudem verzeichneten die Beamten Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Randalierer und Körperverletzungen.

Insgesamt wurden vier Menschen verletzt. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, eine weitere musste danach eingewiesen werden. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei im Kreis noch 50 Einsätze mit Silvesterbezug zu verzeichnen.

Auch die Feuerwehren hatten rund um den Jahreswechsel einiges s zu tun: In Kaldenkirchen brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses, 20 Menschen und fünf Katzen blieben unverletzt. In Brüggen brach in Lüttelbracht ein Feuer in einer Doppelgarage aus; verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.

(busch-)