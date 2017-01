Vermisst in Viersen: Wer hat Hündin Josi gesehen?

Nicole Patzke aus Krefeld ist immer noch ganz aufgelöst und kann es nicht glauben. Ihre Hündin Josi sollte eigentlich ein glückliches neues Zuhause bei ihren neuen Besitzern in Viersen finden. Nachdem der Mini Australian Shepherd Mix gerade einmal zehn Minuten im neuen Heim war, büxte die Hündin durch die geöffnete Haustüre aus. Seitdem fehlt jede Spur von Josi.

Für Patzke eine schlimme Situation. Ihr fiel es ohnehin sehr schwer, sich von ihrem geliebten Hund zu trennen. "Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern und Besitzerin von drei Hunden war es unglaublich schwer, eine Wohnung zu finden", sagt Patzke. Zwei Monate hat sie versucht, ein liebevolles neues Zuhause für Josi zu finden. Dann kam endlich die erlösende Nachricht: Eine liebe, sportliche Familie mit einem Haus im Grünen in Viersen direkt an der Niers wollte die Hündin aufnehmen. "Es hörte sich einfach perfekt an. Ich dachte, ich würde Josi einen Gefallen tun, wenn sie dort im Haus mit Garten direkt an einem Fluss wohnen kann", sagt Patzke.

FOTO: Nicole Patzke

FOTO: Nicole Patzke

Am 7. Januar war es dann soweit: Josi sollte in ihr neues Heim ziehen. Doch dann folgte kurze Zeit später das Unglück: "Die Haustür war angelehnt, Josi hat sie aufgemacht und weg war sie", sagt Patzke. Sofort startete die junge Mutter einen Aufruf auf Facebook, suchte mit Freunden verzweifelt die Umgebung ab. "Eine Frau will gesehen haben, wie Josi angefahren wurde. Als sie zu ihr hin wollte, um nach ihr zu sehen, sprang Josi auf und lief weiter", sagt Patzke. Das war auf der Sittarder Straße.

Ein großes Problem bei der Suche nach Josi ist, dass die Hündin sich eigentlich in Krefeld auskennt und in Viersen gar keine Orientierung hat. Mit Suchhunden und Bekannten startete Patzke vergangene Woche erneut eine große Suchaktion. "Eine Frau meldete sich bei mir und sagte, sie habe Josi in Vogelsrath gesehen", sagt sie. Der Suchtrupp machte sich sofort auf in den kleinen Ort, die Suchhunde schlugen sogar an, jedoch war weit und breit keine Josi in Sicht.

"Sie kann doch nicht einfach so verschwinden. Irgendjemand muss sie doch gesehen haben", sagt Patzke verzweifelt.

Sollten Sie Josi gesehen oder womöglich bei sich aufgenommen haben, konktatkieren Sie uns per E-Mail an suedlicher.niederrhein@rheinische-post.de. Wir stellen umgehend den Kontakt zu Nicole Patzke her.