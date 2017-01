Schwimmbad in Willich

Die Polizei hat Fotos von zwei Männern veröffentlicht, die im Herbst ein Mädchen und zwei Jungen im Schwimmbad sexuell belästigt haben sollen. Über die beiden Fälle hatte die Polizei bereits berichtet.

Die Polizei versucht mit einem Foto einen Unbekannten zu identifizieren, dem vorgeworfen wird, im September 2016 eine 13-Jährige in einer Umkleidekabine des Schwimmbades De Bütt fotografiert zu haben. Am Sonntag, 4. September, soll der Mann zwischen 16.05 und 16.20 Uhr das Mädchen fotografiert haben, als dieses sich gerade in einer Umkleidekabine umzog. Die 13-Jährige bemerkte, dass ein Unbekannter ein Telefon unter der Zwischenwand zur Nachbarkabine durchgeschoben hatte.

Nun veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto von dem Mann (oben rechts im Bild) von der Überwachungskamera des Schwimmbads und bittet um entsprechende Hinweise.

Ein weiterer Fall von sexueller Belästigung wurde im Oktober bekannt. Damals hatte die Polizei berichtet, dass ein älterer Mann zwei Jungen im Alter von neun und elf in einer Dusche desselben Schwimmbads sexuell belästigt haben soll. Er soll sich laut Meldung der Polizei entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, während er die Kinder in der Dusche beobachtete. Auch von ihm hat die Polizei nun ein Bild veröffentlicht (Bild oben links).

Wer einen der beiden Männer wiedererkennt, kann sich unter der Telefonnummer 02162/3770 an die Polizei Viersen wenden.

