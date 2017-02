Viersen: Willkommen in der Eiszeit

Sonnenschein und milde Temperaturen: In Viersens Stadtzentrum freuten sich die Eisdielenbesitzer gestern über viel Kundschaft

In einer Saison verkauft Rui Floxinha im Eiscafé Cortina mehr als 1000 Kugeln Eis am Tag. Zwar hat die Hauptsaison noch nicht begonnen, doch gestern musste Floxinha schon recht häufig zum Eisbällchenformer greifen: Sonnenschein und Temperaturen weit jenseits des Gefrierpunktes lockten viele Viersener in die Eisdiele. Auch bei den Kollegen in den umliegenden Eiscafés genossen schon viele Kunden ihr erstes Eis des Jahres.

Bei süßen "Kaltschalen" wie Schokobecher, Bananen-Split und Spaghetti-Eis taten sie für ein kleines Weilchen so, als wäre schon Sommer - und blendeten aus, dass die Eiszeit mit Vanille und Erdbeer vermutlich schon bald von einer mit Schnee und Regen abgelöst wird.

(naf)