Kreis Viersen: Windpark-Prozess: Kreis stellt weitere 90.000 Euro bereit

Für die juristische Auseinandersetzung um den geplanten Windpark in Boisheim will der Kreis Viersen die Haushaltsmittel um 90.000 Euro auf 250.000 Euro aufstocken.

Die endgültige Entscheidung soll im Kreistag am 22. März fallen; die Mitglieder des Finanzausschusses empfahlen einstimmig, das Geld für Anwalts- und Gutachterkosten bereitzustellen.

In der Boisheimer Nette will die NEW vier bis zu 200 Meter hohe Windräder installieren, die Strom für mehr als 11.000 Haushalte liefern können. Investitionssumme: 20 Millionen Euro. 17 Anwohner hatten gegen den geplanten Windpark geklagt. In einem Eilverfahren urteilte das Verwaltungsgericht Düsseldorf, die Genehmigung des Kreises zum Bau der vier Windräder sei rechtswidrig.

Kreis und NEW wollen nun das Hauptverfahren abwarten. Bislang sind dem Kreis durch Gerichtsgebühren und Anwaltskosten Kosten von rund 32.000 Euro entstanden.

(mrö)