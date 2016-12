Viersen: Zu Besuch in Haus Nummer 17

Das Jahr 2017 steht vor der Tür, heißt es. Heute ist es so weit: Jetzt möchte es dringend rein. Genauso wie Journalistenschülerin Tanja Karrasch. Sie hat sich vor eine Tür gestellt mit der Hausnummer 17. Und einfach mal an der Bahnhofstraße in Viersen geklingelt

An fremden Türen zu klingeln, kostet Überwindung. Denn hinter der verschlossenen Haustür eines Mehrfamilienhauses gibt es meist weitere verschlossene Wohnungstüren. Und dahinter befinden sich, wenn sie denn zuhause sind, fremde Menschen, von denen man noch nicht weiß, ob sie verschlossen sind. Oder offen. Und ob sie sich über Besuch freuen, von einer völlig Fremden.

Die Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Der Tunnelblick ist auf die Hausnummern gerichtet. Achtet man ja sonst kaum drauf. 17 - da ist sie.

Die erste, die öffnet, ist Margret Fingskes, Erdgeschoss. Eigentlich wollte sie sich gerade etwas ausruhen, doch der Mittagsschlaf kann warten, sagt sie. In ihrer Wohnung ist es warm, schwere Sessel mit blassgelben Mustern. Alles ist so sauber und ordentlich, als hätte sie Besuch erwartet. Am 29. Dezember vor 60 Jahren zog sie nach ihrer Hochzeit in den Neubau an der Bahnhofstraße. "Damals war ich 26, wir waren die Jüngsten hier im Haus", sagt sie. Wie sie ihren Mann kennengelernt habe? "Auf der Straße", sagt Fingskes und lacht. Er fuhr mit dem Fahrrad von seiner Arbeitsstelle bei Pongs & Zahn nach Hause, sie vom Modehaus Genenger. "Er hat gesagt: Ich sehe Sie jeden Tag, sollen wir nicht mal ins Kino gehen?" Was darauf folgte, waren "ganz tolle Zeiten", erinnert sich Fingskes. Ausflüge mit Nachbarn, die zu Freunden wurden, machte das junge Ehepaar gerne. Die Wohnung war der Lebensmittelpunkt.

Heute ist Margret Fingskes mit 86 Jahren die älteste Bewohnerin. Sie hat viele einziehen und ausziehen gesehen, einige sind gestorben. So wie ihr Mann. "Zu früh", sagt die alte Dame. Heute macht sie Ausflüge mit Freundinnen, manchmal kommen die Nachbarinnen auf einen Kaffee vorbei. Als ihre Rollläden in der vergangenen Woche nicht zur gewohnten Zeit geöffnet wurden, machte sich ihre Nachbarin Sorgen, klingelte Sturm. Doch Margret Fingskes war nur mit dem Wecker in der Hand noch mal eingeschlafen. "Es ist schön, wenn man aufeinander aufpasst und ein bisschen bemuttert wird", sagt Fingskes. Aber Nachbarschaft, wie sie früher war, die gibt es heute nicht mehr, findet sie.

Nur drei Männer wohnen im gesamten Haus mit der Nummer 17, insgesamt sind es elf Parteien. Zusammengewürfelt zu einer Hausgemeinschaft. Ob man diese lebt oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Unten wohnt die ältere Generation, oben die jüngere. Und hellhörig sei es, da sind sich die Bewohner einig.

Roswitha Dubbert wohnt zwei Stockwerke über Margret Fingskes. Der Wohnungsschnitt ist derselbe, die Einrichtung eine ganze andere. Mehr Farbe, ein Katzenspielturm. Gerade erst ist sie von der Arbeit gekommen. Ihre Katzen Spocky und Mio freuen sich: Wenn ihr Frauchen Feierabend hat, ist Kuschelzeit. Eine Arbeitsstelle zu finden, das war Dubberts Ziel für 2016. "Mit 52 ist das nicht mehr so leicht", sagt sie.

Seit sieben Jahren wohnt sie nun im Haus mit der Nummer 17, sie schätzt die Nähe zur Innenstadt. Eigentlich kommt sie aus Willich. Im September ist auch ihre Tochter nach Viersen gezogen. "Jetzt sehen wir uns häufiger", sagt Roswitha Dubbert.

Das Klingeln an anderen Wohnungstüren verhallt ungehört. Vielleicht sind die Bewohner bei der Arbeit, vielleicht unterwegs.

Vor der Haustür stehen die Hausbewohnerinnen Helga Peters (77) und Monika Kästner. Sie warten auf Busse, mit denen sie behinderte Menschen von Werkstätten abholen und wieder zurück in die Heime bringen. "Ich mache das seit 16 Jahren. Als meine Nachbarin in Rente gegangen ist, ist sie auch eingestiegen", erklärt Peters. Heute hilft die Seniorin zwei Menschen im Rollstuhl.

Seit 25 Jahren wohnt Helga Peters hier im Haus an der Bahnhofstraße 17. In ihrer Wohnung fühlt sie sich wohl, genießt den schönen Südbalkon mit dem Blick in die alten, grünen Tannen. "Und die Nähe zur Stadt, das ist es doch!", sagt sie und lacht.

Dann kommt ihr roter Bus. Und bringt sie erstmal weg von ihrem Zuhause, dem Haus mit der Nummer 17. Tanja Karrasch

