Schwalmtal: Zwei Frauen in Schwalmtal bei Zusammenstoß verletzt

Zwei Verletzte ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag, 25. Dezember, gegen 19.17 Uhr in Schwalmtal ereignet hat.

Eine Autofahrerin (18) aus Wegberg war mit ihrem Wagen auf der L 371 (Gladbacher Straße) in Schwalmtal unterwegs. Aus Richtung Hehler kommend, wollte sie an der Kreuzung Gladbacher Straße/Rickelrather Straße nach links in die Rickelrather Straße (L 3) abbiegen. Laut Polizei soll sie dabei nicht auf eine Autofahrerin 825) aus Mönchengladbach geachtet haben; diese war auf der L 371 aus Richtung Waldniel kommend in Richtung Hehler unterwegs.

An der Kreuzung kollidierten die beiden Wagen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen.

(busch-)