Brüggen: Zwei Männer bei Unfall in Hülster Kurve leicht verletzt

Erneut sind bei einem Unfall in Hülst zwischen Bracht und Kaldenkirchen Menschen verletzt worden. Am Samstagmittag fuhr ein 71-jähriger Brüggener gegen 11.34 Uhr mit seinem Fahrzeug über die B221 aus Richtung Brüggen in Richtung Kaldenkirchen. Der Polizei zufolge geriet er in Hülst aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach links in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Wagen eines 76-Jährigen aus Hülst zusammen. Die beiden Männer verletzten sich zum Glück nur leicht, ihre Autos wurden aber stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte streuten die Ölspur ab, für die Zeit der Unfallaufnahme war die B221 etwa eine Stunde lang gesperrt.

Immer wieder passieren in Hülst teils schwere Unfälle. Wohnhäuser und ein Bauernhof grenzen an die Bundesstraße, wiederholt fuhren Fahrzeuge gegen ein Mäuerchen. Weil es dort so viele Unfälle gab, beschäftigten sich die Gemeinde Brüggen, der Kreis Viersen, der Landesbetrieb Straßen NRW und die Polizei mit der Kurve.

Nach zwei schweren Unfällen im November wurden Linien auffälliger markiert und zusätzliche Schilder angebracht, die auf die Gefahrenstelle hinweisen. Beides soll Autofahrer auf die Kurvensituation aufmerksam machen und helfen, dass sie rechts fahren, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten. Weil es Unfälle bei Nässe gab, wurde das Tempolimit bei Nässe von 70 auf 50 km/h herabgesetzt.

(hah)