Schwalmtal: Zwölf Buswartehäuschen in Schwalmtal beschmiert

Die neuen Wartehäuschen sind mit Farbe besprüht worden. Die Gemeinde hat jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstattet

Die Gemeinde Schwalmtal hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, nachdem alle neuen Buswartehäuschen in der Gemeinde beschmiert worden sind. Im vergangenen Herbst fing es an. Erst war ein Wartehäuschen beschmiert, dann noch eins. Sprayer hatten dort ihre "Tags", ihre Zeichen, hinterlassen. Inzwischen sind alle zwölf Wartehäuschen, die seit Herbst 2014 erneuert worden waren, verunstaltet. Außer in Hehler, da hilft ein Anwohner: Immer, wenn wieder Schmierereien da sind, entfernt er sie umgehend.

An der Haltestelle Waldniel Siedlung hat eine Anwohnerin bemerkt, dass das neue Häuschen schon unmittelbar nach der Aufstellung im Herbst zum ersten Mal beschmiert wurde. Der Bauhof hat inzwischen mit der Beseitigung der Graffiti begonnen. Betroffen sind auch Haltestellen in Linde, in der Röslersiedlung, an der Kirche in Waldniel oder auch die Haltestelle Industriestraße. Die Gemeinde hat jetzt bei Staatsanwaltschaft und Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Reinigung, so Irmgard Jenneßen vom Fachbereich Planung, Verkehr und Umwelt, sei zeitaufwendig und teuer. Deswegen habe sich die Gemeinde jetzt zu der Anzeige entschlossen, auch wenn einige der Schmierereien schon eine Weile zurückliegen. Sie hofft, dass jemand etwas beobachtet hat - oder eines der Tags erkennt und einem Sprayer zuordnen kann. Hinweise nimmt die Gemeindeverwaltung unter Telefon 02163 946171 entgegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Es sei immer geboten, die 110 zu wählen, wenn man jemanden beim Sprayen beobachte, sagt die Polizei.

(hah)