Ehrenamtliche beim Hospizdienst "regenbogen": Auch Schweigen ist Kommunikation

Gedankenaustausch im Gruppenangeboten

Trauerbegleitung Trauernde finden beim Ambulanten Hospizdienst "Regenbogen" neben der Möglichkeit der Einzelbegleitung auch Angebote, sich in einer Gruppe unter Begleitung geschulter Ehrenamtlicher auszutauschen: Der Sonntagstreff für Trauernde ist ein offenes Angebot, das Interessierte ohne Anmeldung nutzen können. Der Trauerhilfekreis bietet an mehreren Abenden Trauerbegleitung in einer festen Gruppe an. Die Gruppe "Schatzsucher" kümmert sich in Gruppenangeboten um trauernde Kinder. Zur Ausbildung für die ehrenamtliche Trauerbegleitung bietet "Regenbogen" Seminare an.

Kontakt zu den "Regenbogen"-Büros in Wassenberg und Erkelenz und weitere Informationen über Angebote im Internet: www.regenbogen-hospiz.de