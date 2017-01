Wassenberg: Autor Spinnen über Demenz

Bücherkiste bereitet sich auf ihren Umzug vor und startet Lesungen mit bekanntem Autor. Von Angelika Hahn

Mit der Lesung des bekannten Autors Burkhard Spinnen startet die Bücherkiste ins neue Jahr, das mit dem Umzug der Bürgerbücherei in die neuen Räume im Leo-Küppers-Haus an der Roermonder Straße 5 Anfang Februar in Kürze einen weiteren besonderen Akzent setzt.

Spinnen liest am Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr, in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule "Am Burgberg", Kirchstraße 27, aus seinem neuen Buch "Die letzte Fassade". Immer mehr Menschen erkranken an Alzheimer oder Demenz. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass Menschen heute immer älter werden. Spinnen, bis 2015 Leiter der berühmten Klagenfurter Literaturtage, hat sich autobiografisch-literarisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Er beschreibt in "Die letzte Fassade" seine Erfahrungen mit der eigenen Mutter. "Ein berührendes Buch, das die eigene Hilflosigkeit sowie den Umgang der Experten mit diesem Thema darstellt. Demenz, so Spinnens Fazit, ist die Pest des 21. Jahrhunderts...", heißt es in der Einladung der Bücherkiste zur Lesung mit dem Autor, dessen Familie aus Wassenberg-Effeld stammt. Spinnen liest nicht einfach vor, er erzählt packend aus seinem Leben als Schriftsteller und - diesmal - auch als Sohn. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Der Autor wurde 1956 in Mönchengladbach geboren. Der studierte Germanist war bis 1995 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Münster, seitdem arbeitet er als freier Schriftsteller. 1998 bis 2000 wirkte er als Professor für Literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Spinnen ist Mitglied im deutschen PEN und der Akademie der Künste NRW.

Der Autor wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem am Start in seiner Karriere 1991 mit dem Aspekte-Literaturpreis des ZDF, dem Industrie-Preis beim bekannten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 1992, dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Preis für Essayistik der Stadt Jena, dem Niederrheinischen und Rheinischen Literaturpreis und dem Deutschen Hörbuchpreis. Neben den Romanen "Langer Samstag" (1995), "Belgische Riesen" (2000), "Mehrkampf " (2007) und "Müller hoch Drei" (2009) veröffentlichte Spinnen Kurzprosa, Essays und wissenschaftliche Aufsätze mit sprachkritischem Akzent, aber auch Themen wie Literatur an Schulen.

Auch das weitere Programm der Bücherkiste präsentiert bekannte Gäste und eine interessante Themenmischung. Am 24. März ist das Duo Wittmann/Scholtes mit seinem "kulinarischen" Literatur-Musik-Abend "Ein Mensch beim Essen ist ein gut Gesicht" zu Gast. Am 31. Mai unterhält Hans Georgi mit seinem Programm "Der kleine Herr Maschmeyer", ab 7. August veranstaltet die Bücherkiste ihre dritte Sommerakademie mit Autor Ulrich Land, und auch beim Wassenberger Kunst- und Kulturtag (4. Juni) beteiligt sich die Bürgerbücherei mit einem Lesungsprogramm diesmal mit den "Sieben Schreibern" aus Wegberg. Willi Achten und Heribert Leuchter bieten am 13. September ein "Textkonzert" unter dem Titel "Nichts bleibt", und für November ist ein Abend mit Walter Bienen vom Heimatverein geplant, der die Spuren des Wassenberger Paters Friedbert Marx in Taiwan verfolgt hat.

Doch zunächst heißt es für die Bürgerbücherei Kisten packen, aus- und einräumen. Denn sie zieht - wie berichtet - vom bisherigen Domizil in der Wassenberger Begegnungsstätte mit der neuen Küppers-Galerie ins Elternhaus des Wassenberger Malers Leo Küppers (1880-1946) . Eröffnung beider Einrichtungen an der Roermonder Straße ist am Sonntag, 5. Februar, 11 bis 14 Uhr.

Quelle: RP