Wassenberg: Bunter Fastelovend mit "Färvpott"

Seit 17 Jahren ist Wassenbergs Karneval ein Stück weit bunter geworden: Mit der Gründung der Interessengemeinschaft "Färvpott" hat sich eine rührige Gruppe etabliert, die Karneval im Sinne des sozialen Gedankens feiert. Von Anke Backhaus

"Fünf, sechs, sieben, acht", ruft Katrin Paulsen laut durch den Saal. Sie hat eine kleine Horde zu bändigen. Die jungen Tänzerinnen der Interessengemeinschaft "Färvpott" Wassenberg stecken nämlich mitten im Training. Und die Aufregung wird immer größer, denn am 10. und 11. Februar geht es auf die Bühne: Dann finden die beiden Sitzungen der IG im Pfarrheim der Propsteigemeinde St. Georg am Stiftsplatz statt.

Die Geschichte des kunterbunten Färvpotts ist vergleichsweise gar nicht mal so lang. Vor 17 Jahren, im Jahr 2000, machten sich Thomas Windeln, Birgit Pfennings und Frank Gansweidt auf nach Mönchengladbach. Ihr Ziel war der traditionsreiche Veilchendienstagszug in der Vitusstadt. "Mal etwas Eigenes in Sachen Karneval auf die Beine stellen, sozusagen von Jecke für Jecke", das war die Gladbacher Idee des Wassenberger Trios. Schon 2001 fiel der Vorhang zur ersten Karnevalssitzung in der Färvpott-Geschichte.

"Es sollte ein ursprünglicher Karneval her, was bedeutet, dass alle Akteure, die auf der Bühne zu sehen sind, aus den eigenen Reihen stammen", erinnert sich Birgit Plümäkers an die Anfänge. Dieses Konzept haben die Färvpott-Akteure übrigens bis heute so beibehalten. Dass Birgit Plümäkers im Karneval gelandet ist, ist mehr Zufall. "Ja, ich war auch schon über die Karnevalstage im Urlaub", bekennt sie - eine Tatsache, die für einen organisierten Karnevalisten völlig undenkbar ist. Doch beim Färvpott fühlt sie sich sichtlich wohl, hat längst Verantwortung übernommen und vor allem Spaß an der Sache gefunden.

Spaß an der Sache - den muss jeder mitbringen, der beim Färvpott aktiv werden will. Die jüngsten Bühnenakteure sind gerade mal süße fünf Jahre jung, die ältesten sind knapp 80 Jahre alt. "Alle bringen sich auf unterschiedliche Art und Weise ein. Die einen haben Talent, um Büttenreden oder Sketche zu schreiben, andere choreographieren Tänze. Wer auftreten oder mithelfen möchte, ist willkommen", erläutert Birgit Plümäkers.

Von der ersten Stunde an hat der Färvpott das Ziel verfolgt, das Geld, das bei den Sitzungen erwirtschaftet wird, zu spenden. Nutznießer waren bislang unter anderem die Lebenshilfe Heinsberg, das Frauenhaus des Kreises Heinsberg, die Hückelhovener Tafel, die Begegnungsstätte Wassenberg, Wassenberger Kindergärten und Schulen und so weiter. Sehr sorgfältig wird überlegt, wer eine Spende erhalten soll. Die Spendenempfänger sind stets sehr dankbar, weil mit dem Geld unter anderem Projekte realisiert werden können. Mittlerweile sind so auch Freundschaften entstanden. Die Lebenshilfe zum Beispiel ist stets mit einer Gruppe bei den Sitzungen vertreten, und auch die Kinder des Kindergartens St. Georg sorgen immer wieder für schöne Tänze auf der besonderen Bühne des Färvpotts. Gerngesehene Gäste sind unter anderem auch die bekannte Showtanzgruppe "Revolution" oder auch das Männerballett aus Opspringen.

Bald ist es also wieder soweit, bald packt der Färvpott wieder sein ganzes Equipment ein und baut es im Pfarrheim von St. Georg auf. Insgesamt sind es rund 90 Leute, die sich um den reibungslosen Ablauf kümmern. Jeder hat seine speziellen Aufgaben. Katrin Paulsen zum Beispiel, die die Kinder der Tanzgruppe "Die fantastischen 11" trainiert und für die Programmgestaltung sorgt. Zusammen mit ihrem Mann Markus Paulsen moderiert sie die Sitzungen.

"Solange das von den Leuten angenommen wird, werden wir das so weitermachen", sagen die Akteure übereinstimmend. Bis dahin wird fleißig weitergeprobt, um am 10. und 11. Februar wieder für viel Stimmung, Spaß und gute Laune zu sorgen.

