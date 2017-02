später lesen Wassenberg Buntes Programm "querbeet durch Wasseberch" FOTO: JÜRGEN LAASER FOTO: JÜRGEN LAASER Teilen

2017-02-12T18:37+0100 2017-02-13T00:00+0100

Gute Stimmung herrschte wieder bei den Kostümsitzungen der Interessengemeinschaft Färvpott im Pfarrheim von St. Georg. Dort wollen die Färvpöttches den Karneval in Wassenberg bunt anstreichen und setzten sich gleichzeitig für den guten Zweck ein. Denn in jedem Jahr spenden die Färvpöttches den Erlös ihrer Sitzungen. In diesem Jahr dürfen sich die Jugendabteilung des Tennisclubs Blau-Gold Wassenberg und das Flüchtlingsnetzwerk Wassenberg des Evangelischen Kirchenkreises Jülich über Unterstützung freuen. Von Philipp Schaffranek