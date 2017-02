Wassenberg: "Die schwierige Rettung" im Land der Märchen

Drittklässler führten ein eigenes Theaterstück auf. Sie schauspielerten und kümmerten sich um alle Dinge, die zu einer guten Aufführung dazugehören. Von Nicole Peters

Im Zuge des Unterrichtsthemas "Märchen" hatten die Schüler Jonas und Jonas, Keira, Lina und Joshua der Klasse drei der Martinusschule die Idee zum Stück "Die schwierige Rettung" entwickelt und Teilhandlungen geschrieben. Klassenlehrerin Jasmin Dahm wandelte sie in ein Theaterstück um. Zu sehen war das Ergebnis bei einer unterhaltsamen quicklebendigen Vorführung vor Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden in der Turnhalle der Schule. Morgens hatten die 25 jungen Mitwirkenden zuvor bereits ihren Mitschülern und Lehrern ihr Können bewiesen.

Die Geschichte handelte von einer Prinzessin, die der Trollkönig im Wald gefangen nahm, um seine Forderungen nach einem Kristall aus dem Nebelberg, sieben Goldmünzen und Erlangung von Macht durchzusetzen. Dienerin, Prinz Roland mit Gefolge und weitere Mutige setzten alles daran, um die Prinzessin zu befreien. Sie begaben sich inmitten einer Kulisse aus hohem Turm und dunkelgrünen Tannen auf Reisen und brachten dem Trollkönig alle Sachen, die er verlangte. Dabei hatten die Retter aber vorgesorgt: Durch das Austauschen des Kristalls war dieser ungeeignet, der Zauberin ihre Kräfte zu rauben und damit die Macht an sich zu reißen. Und in einem wilden Handgemenge wurden Trollkönig und Gefolge bezwungen. Einem Happy-End mit Hochzeit stand nichts mehr im Weg.

Im Dezember hatten die Autoren die Texte geschrieben, die Jasmin Dahm in den Ferien bearbeitete. Anfang Januar ging es mit Rollenverteilung und Proben los. Die Lehrer hatten die Handlung so angepasst, dass alle Kinder eine für sie passende Rolle erhielten. "Schwerpunkt meiner theaterpädagogischen Arbeit ist zum einen der Gemeinschaftsaspekt", erläuterte Jasmin Dahm, "das Endprodukt braucht Zusammenarbeit und Mithilfe, und jeder bringt sich mit seinem Talent und seinen Möglichkeiten ein." Die Kinder hatten einen großen Teil selbst organisiert, sich gegenseitig Kostüme besorgt, Requisiten mitgebracht und geteilt sowie für sich und die anderen Ideen entwickelt. "Zum anderen bietet ein Theaterstück vielen Kindern die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und Selbstbewusstsein zu gewinnen." So meldeten sich einige Kinder erst nach den ersten Proben für eine Rolle, und andere sind als Erzähler eingesprungen, obwohl sie zuvor nicht auf der Bühne stehen wollten." Wer nicht spielen wollte, hatte seinen Platz in anderen Aufgaben gefunden und schnell erfahren, dass dieser Beitrag ebenso wichtig ist. "Ein solches Theaterprojekt deckt so viele wichtige Kompetenzbereiche der Grundschulpädagogik ab, dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass die Zeit, die man investiert, nicht vergeudet war", betonte Dahm, "und wenn die Kinder die Themen des Unterrichts längst vergessen haben, wird ihnen dieser Auftritt immer noch in Erinnerung sein. Sie sind stolz, gestärkt und hatten jede Menge Spaß."

Quelle: RP