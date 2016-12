Wassenberg: Festes Hilfsnetz auch in Krisenzeiten

Die Initiative Pskow der Evangelischen Kirche spürt die größer gewordene Not in Russland. Die in 25 Jahren unter anderem mit Wassenberger Hilfe aufgebauten (Behinderten-)Einrichtungen werden geschätzt und weiterentwickelt. Von Angelika Hahn

Gute Nachrichten brachte Oberkirchenrat Klaus Eberl aus Wassenberg, Vorsitzender der Initiative Pskow (IP) in der Evangelischen Kirche im Rheinland, gerade von seinem Besuch in der russischen Stadt mit, in der die IP seit 25 Jahren dabei hilft, ein russlandweit beispielhaftes Netzwerk von Unterstützung für Menschen mit Behinderung und sozialen Problemen aufzubauen. Die Behinderten-Werkstatt darf auf eine um zehn Prozent höhere Bezuschussung hoffen. Das versprach der Gouverneur des zuständigen Oblasts (Regierungsbezirk) Eberl bei seinem Besuch.

"Die Werkstatt ist unterfinanziert, weil es in Russland keine geregelte Kooperation mit der Wirtschaft gibt", erläutert Eberl. "Es gibt dort keine Anreize für Firmen wie bei uns, wo man eine unerfüllte Behinderten-Beschäftigungsquote etwa mit Aufträgen an Behindertenwerkstätten kompensieren kann." Für Eberl ist die Zusage ein hoffnungsvolles Signal, denn im Vorfeld des Hansetages, der 2019 in der ehemaligen Hansestadt Pskow stattfindet, sei die Stadt bedacht auf ihr Image als "sozialste Stadt Russlands".

Obwohl dieses Ziel im Alltag heute schwieriger zu verfolgen ist. Auch Eberl und das Team der IP spüren bei ihren Besuchen in den von der IP aufgebauten oder unterstützten Einrichtungen und auch in der Stadt auf Schritt und Tritt die immer schlechter werdende wirtschaftliche Lage des Landes. Obdachlose gehören zum Stadtbild, und auch die nichtbehinderten Beschäftigten in den Kooperationsprojekten der IP mussten in jüngster Zeit Gehaltseinbußen hinnehmen, die manche ans Existenzminimum führen. Durchschnittlicher Monatsverdienst: 16.000 Rubel (225 Euro), etwa 400 Euro, übertragen auf die Kaufkraft hierzulande. Etwas besser, aber auch nicht angemessen bezahlt werden pädagogische Fachkräfte des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ), der von der Evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg angeregten und geförderten Schule für geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Früher hat die IP die Gehälter der Beschäftigten aufgestockt, das kann (und darf) sie mittlerweile nicht mehr leisten, bedauert Eberl. Obwohl der Oblast vor einiger Zeit die Trägerschaft der Einrichtungen übernommen hat, was von den IP-Verantwortlichen ausdrücklich begrüßt wurde, ist die Pskower Bezirksregierung weiterhin angewiesen auf die IP-Unterstützung etwa bei der Erweiterung und Sicherung der Bauten, bei Materialbeschaffung, dem Essen für die Kinder und vielfältigen weiteren flankierenden Hilfen, berichtet Eberl. Auch bei der inhaltlich-konzeptionellen Ausrichtung von Schule und Werkstatt baut man auf das Know-how der IP und der Partner von der Rurtal-Schule in Oberbruch. "Das wird hochgeschätzt", versichert Eberl. Die von der Putin-Administration aufgrund der frostig gewordenen politischen Beziehungen geschürten Ressentiments gegen "den Westen" spüren die deutschen Engagierten in Pskow nie. Eberl: "Im Gegenteil, man hat Angst, dass wir uns zurückziehen könnten."

Daran denkt die Initiative natürlich nicht nach der 25-jährigen Erfolgsgeschichte, die im Mai mit der dritten Erweiterung des HPZ um eine Aula, weitere Klassen, Therapie- und Kindergartenräume (der Komplex beherbergt auch zwei Kindergärten) gefeiert wurde. Auch in die Werkstatt hat die IP in diesem Jahr 70.000 Euro investiert. Intensive Kontakte zu Stiftungen (u.a. Henkel-Stiftung) in Deutschland machten Renovierungen, Ausbau der Treibhäuser und die Gestaltung einer schönen Begegnungsfläche im Außenbereich möglich. Renner in der Werkstatt sind die schönen Holzsteckspielzeuge und der "Pskower Engel" - dieser vor allem seit der Trauerfeier für die Opfer des Germanwings-Flugzeugabsturzes im Kölner Dom, bei der jeder der etwa 1400 Trauergäste an seinem Platz einen dieser von Pskower Behinderten gefertigten Holzengel vorfand. Auch die Wäscherei der Werkstatt floriere besonders gut durch Verträge mit Hotels, berichtet Eberl, der dennoch ausdrücklich um Spenden wirbt. Denn die IP spürt, dass die Vorbehalte der Menschen gegen Putin-Russland (nach Krim-Annexion und Bombardements in Syrien) das Gewinnen neuer Förderer schwieriger machen.

Doch Spenden sollen auch in Zeiten der Krise die Erweiterung des sozialen Netzwerks ermöglichen. Aktuell bemüht sich die IP um die Entwicklung eines ambulanten Hilfs- und Pflegedienstes und den Ausbau von Behindertenwohngemeinschaften, berichtet Eberl. Auch solche Angebote sind für Russland außergewöhnlich.

