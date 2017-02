Wassenberg: Generationswechsel beim Heimatring

Zu den Traditionsvereinen der Stadt gehört der Heimatring Myhl-Altmyhl, dessen Ursprünge auf das alte Amt Myhl vor der kommunalen Neugliederung zurückgehen. Herbert Theißen folgt auf Helene Phlippen als neuer Vorsitzender. Von Angelika Hahn

Die Geschichte des vor der Kommunalreform eigenständigen Amtes (zuvor Bürgermeisterei) Myhl hält der Heimatring Myhl-Altmyhl wach. Helene Phlippen, seit 30 Jahren "Herz" des Vereins, gab kürzlich den Vorsitz ab. Wer freilich die agile 81-jährige Seniorin erlebt, dem ist klar, dass sie auch als Ehrenvorsitzende weiter mitmischen wird. Den Generationswechsel markiert der neue Vorsitzende, Diplom-Biologe Herbert Theißen (56), der freilich auch bereits seit sechs Jahren als Phlippens Stellvertreter dem Vorstand angehörte.

Seit 1946 gibt es den Heimatring, der heute 325 Mitglieder zählt. Und längst nicht alle, die sich an den regelmäßigen Wanderungen und Exkursionen beteiligen, sind Ur-Myhler. Und diese Offenheit sei auch gut so, sind sich die Aktiven einig, die sich zum Gespräch im Heimatmuseum des Vereins im Keller der Alten Schule versammelt haben: Drei heißen mit Nachnamen Randerath, es sind die Brüder Richard, Norbert und Josef. Alle gehören dem Vorstand an. Richard als 2. Vorsitzender, Josef als Wanderwart und Norbert als Museumsleiter. Der gerne durch die fünf seit 1999 in der Alten Schule eingerichteten Räume führt. Hinzu kommt Schriftführer Friedel Küppers.

Die aus Myhler Familien zusammengetragenen Ausstellungsstücke spiegeln, in fünf Räumen thematisch gegliedert, den Alltag des Dorfes in früheren Jahrzehnten wider: von der heimatlichen Stube bis hin zur Feld- und Stallarbeit. Auch der Bergbau in der Region ist Thema. Und nicht fehlen darf natürlich die Erinnerung an die "Sankhasenzeit" im 19. Jahrhundert, in der so mancher Myhler mit den im Tal reichlich vorhandenen Sanden die Umgebung belieferte - in Schubkarren, wie am Myhler Hasendenkmal verewigt. Die damaligen Lehmböden wurden mit dem feinen Sand gereinigt. Grundschul- und Kindergartenkinder, die schon oft durch die Sammlung geführt wurden, dürfen sich nicht nur den Sand durch die Finger rinnen lassen, sondern auch manch anderes altes Gerät in die Hand nehmen oder auf einer Rechenmaschine von anno dazumal tippen. Das Museum, das zweimal im Jahr zur offenen Tür einlädt, aber auch darüber hinaus interessierten Besuchern nach Anmeldung (Telefon 02432 80608) offen steht, ist das Kleinod des Heimatrings, hervorgegangenen aus einer Ausstellung zur 700-Jahr-Feier des Ortes Myhl 1969, wie Helene Phlippen erzählt.

Beliebte Klassiker des Vereins sind die Wanderungen, am 12. März geht es ins Schaagbachtal. Die Anknüpfung zur einheimischen Weberei-Tradition bietet am 7. Mai eine Exkursion zum LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller in Euskirchen-Kuchenheim und nach Bad Münstereifel. Schnelles Anmelden wird auch für die beliebte Vier-Tages-Fahrt Ende August empfohlen, diesmal geht es in die Pfalz, unter anderem zum Hambacher Schloss.

Kräftig zupacken wollen Aktive wieder beim alljährlichen Kehraustag am 4. März ab 10 Uhr. Zur Müllsammelaktion (ab Floriansplatz) sind nicht nur Vereinsmitglieder willkommen.

Geselligkeit wird großgeschrieben beim Heimatring Myhl-Altmyhl. "Hier weiß man, dass man Ansprechpartner findet, auch wenn man alleine kommt", sagt Helene Phlippen. Deshalb sind die Spaziergänge und Fahrten vor allem bei Senioren beliebt. Das Problem des hohen Altersdurchschnitts seiner Mitglieder teilt der Heimatring mit vielen anderen Heimatvereinen.

Darüber, wie sich das vielleicht ändern lässt, hat sich der neue Vorsitzende Herbert Theißen schon Gedanken gemacht. Er denkt etwa über Ortsrundgänge für Neubürger und junge Familien nach, einen Flyer zur Myhler Geschichte und auch - längerfristig - über eine Internetseite des Heimatrings. Weiter gepflegt werden sollen die Kontakte zu den beiden Kindergärten und der Grundschule.

Quelle: RP