Wassenberg: "Ich gehe gerne zu den Menschen"

Der neue Pfarrvikar der Wassenberger Pfarrei St. Marien kam 2003 aus Indien nach Europa. Über Belgien führte sein Weg nach Schwalmtal. Zu seinem Heimatdorf in Nordost-Indien hält Panna Kontakt und fördert dessen Entwicklung. Von Angelika Hahn

Seit knapp zwei Monaten ist Dr. George Panna nun hauptamtlich als Pfarrvikar in der Pfarrei St. Marien Wassenberg tätig. Einzuleben brauchte sich der im nordostindischen Bundesstaat Jharkhand aufgewachsene Priester nicht mehr, denn seit rund zwei Jahren leitete er bereits Gottesdienste in Wassenbergs Kirchen. Entsprechend vertraut und herzlich geriet die Feier zu seinem runden 50. Geburtstag im Pfarrheim St. Georg am vergangenen Freitag nach dem Dreikönigsgottesdienst.

Noch ist Panna auf Wohnungssuche in Wassenberg und fährt abends an seinen bisherigen Wirkungsort Schwalmtal zurück, wo er seit 2010 der Pfarrgemeinde als Subsidiar zugeordnet war. Als sich Pater Gerald Tanyes Abschied in St. Marien ankündigte, wurde der komplette Wechsel nach Wassenberg für Panna attraktiv, der sich nun gemeinsam mit Pfarrer Thomas Wieners (Leiter) die Verantwortung für die Pfarrei, bestehend aus sieben Kirchengemeinden, teilt. Damit ist der Aufgabenkreis für den Geistlichen erheblich gewachsen.

Ob er die intensiven persönlichen Kontakte speziell zu Familien und Senioren - ein Schwerpunkt und so etwas wie eine Herzensangelegenheit des Geistlichen in Schwalmtal - so intensiv wie bisher wird fortsetzen können, ist fraglich. Gern würde Panna das tun. Denn er sagt: "Ich möchte zu den Menschen gehen und auch von ihnen lernen." Aufschlussreich für ihn etwa waren die Gespräche mit Senioren über deren Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Und in den Familien scheute Panna auch die Diskussion mit eher kritischen Jugendlichen über den Sinn von Glauben und Kirche nicht. Und es freute den Geistlichen, den einen oder anderen später dann auch im Gottesdienst wiederzutreffen. Belgien war 2003 die erste Station von Pfarrer George Panna in Europa, Kontakte zu belgischen "Paten", wie Panna sie nennt, hatte er während seiner vier Kaplanjahre im indischen Patna geknüpft. Die belgischen Freunde vermittelten ihm eine medizinische Allergie-Behandlung in dem Beneluxstaat. Und Panna merkte, dass ihm das mitteleuropäische Klima gut tat. Ein Zusatzstudium an der Universität im belgischen Leuven mit Promotion über Befreiungstheologie, bezogen auf das indische Kastensystem, schloss sich an. Über Urlaubsvertretungen während des Studiums in deutschen Pfarreien, unter anderem eben auch Schwalmtal, führte Pannas Weg nach Deutschland.

Alles andere als vorgezeichnet war dieser Weg für George Panna, der als ältestes von acht Kindern einer Familie des Oraon-Stammes in einem Dorf aufwuchs, rund 100 Kilometer entfernt von der nächsten mittelgroßen Stadt. Landwirtschaft bildete die Lebensbasis für rund 30 Familien. Panna: "Für mich war es als Junge selbstverständlich, schon früh morgens vor der Schule 17 Wasserbüffel auf die Weide zu treiben und oft bereits in den Reis- und Gemüsefeldern zu arbeiten." Sein Großvater sei der erste der Familie gewesen, der sich von belgischen Jesuiten-Missionaren taufen ließ, die 1885 den katholischen Glauben in der Region verbreiteten, deren Stämme bis dahin Naturreligionen folgten. Und Panna erzählt, dass viele Gedanken des Christentums sich darin wiederfanden, an die die Missionare anknüpfen konnten. "Kastendenken hatte bei uns keine Tradition", berichtet der Geistliche. Dennoch sei sein Vater nicht sofort Feuer und Flamme gewesen, als der Sohn nicht in seine Fußstapfen als Bauer treten wollte, sondern nach Abschluss der vierjährigen Grundschule ins sieben Kilometer entfernte Jesuiten-Kolleg gehen wollte mit dem Ziel, Priester zu werden. Priesterseminar und Studium der Philosophie und Theologie in Nagpur/Zentralindien schlossen sich an, 1996 wurde Panna in seiner Heimat zum Priester geweiht.

Natürlich pflegt der Geistliche den Kontakt nach Hause und unterstützt sein Dorf heute beim Aufbau der Energieversorgung über Solaranlagen, die sich viele Familien dort nicht aus eigenen Mitteln leisten können. Gern nimmt Panna daher auch Spenden entgegen, wie gerade erst bei seinem runden Geburtstag anstelle von Geschenken.

