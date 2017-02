Wassenberg: Innovation aus tausenden von Fäden

1912 wurde die Weberei Heinrich Essers in Wassenberg gegründet. Die heutige Schärerei Essers mit Schwesterbetrieb "Essedea Texolutions" produziert innovative Materialien für die Textilindustrie. Firmenbesuch mit dem Heimatverein. Von Nicole Peters

Die Brücke vom Traditionsunternehmen Essers zum "Kulturhistorischen Spaziergang" des Heimatvereins schlug der Vorsitzende Sepp Becker zu Beginn der jüngsten "Wanderung" der Reihe, die als Firmenbesichtigung geplant war. "Es handelt sich um einen alteingesessenen Wassenberger Betrieb, dessen Chef und Firma seit über 50 Jahren Mitglied im Verein sind", sagte Becker. Der Heimatverein sei vor 120 Jahren nämlich hauptsächlich von ansässigen Unternehmern gegründet worden - vielfältige Gründe, der Schärerei Essers und ihrem Schwesterbetrieb "Essedea" einen Besuch abzustatten.

Wie eng das Familienunternehmen mit der Wassenberger Historie verbunden ist, machten Geschäftsführer Heinz-Willy Essers und Marketing-Beauftragte Julia Essers während einer Einführung deutlich. 1912 als Weberei von Heinrich Essers im Wassenberger Ortskern gegründet, befand sich der Betrieb bis Mitte der 70er-Jahre auf der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Bahnhofs. Nach dem Verkauf an die Zeche siedelte er 1978 im Industriegebiet Forst an und richtete sich gänzlich neu aus. Als Schärerei spezialisierte sich Essers fortan auf die Vorbereitung der Kettbäume für Webereien. Heutzutage ist das Unternehmen das letzte von ehemals dutzenden textilen Betrieben im Ort und zugleich europäischer Marktführer in seinem Spezialgebiet.

Die Arbeitsschritte, die hier vollzogen werden, und die die Teilnehmer in den Produktionshallen anschauten, umfassen mehrere Bereiche. So laufen tausende Fäden in großer Anzahl von kleinen Spulen auf großen Rollen, den Kettbäumen, zusammen - dieser Vorgang wird "schären" genannt. Es ist eine Vorstufe zum Weben, auf die sich die Firma Essers spezialisiert hat. Diese Fäden, die hier zusammenlaufen, werden im In- und Ausland weiterverarbeitet. Beispielsweise zu Stadiondächern über Fußballarenen, in Autositzgurten oder schusssicheren Westen. Eine derart große Nachfrage hat die Firma auf ihre Produkte erfahren, dass sie 2003 das Schwesterunternehmen "Essedea" gründete. Dieses verarbeitet einen Teil der Essers-Fäden zu dreidimensionalen Textilien weiter. Ein innovatives 3D-Material, das weltweit beispielsweise in Marokko oder Eritrea in Nebelfängern zum Einsatz kommt. Entsprechend einem Prinzip der Bionik wird hier effektiv Wasser aus der Luft gewonnen. Hauptsächlich wird das atmungsaktive und antiallergische Polstermaterial jedoch in Matratzen, Kissen oder Sitzmöbeln eingesetzt.

Einige Produkte führt das Unternehmen vor Ort in Wassenberg: regional produzierte, antiallergische und atmungsaktive Matratzen, Matratzenauflagen und Kissen. Sie zeichnen sich durch das erwähnte High-Tech-Material 3DEA, das "Essedea" produziert, aus. Es ist besonders luft- und wasserdurchlässig. Die Besuchergruppe zeigte sich von den großen Produktionsstätten beeindruckt.

