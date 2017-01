Wassenberg: Kunst ohne Schwellenangst erleben

Klaus Noack aus Dalheim betreibt seit August eine Galerie im früheren Supermarkt an der Roermonder Straße. Er will die Türen auch für junge Leute und Kunst-Laien weit öffnen und lädt zum Dialog mit den Ausstellern ein. Von Angelika Hahn

"Man kann es ja mal versuchen", war Klaus Noacks Reaktion auf die Anfrage des Initiativkreises Kunst zur Belebung der Wassenberger Innenstadt. Seine neue Galerie, die Arbeiten überregional aktiver Profi-Künstler nun in der Kleinstadt an der Rur präsentiert, setzt seit Anfang August einen besonderen Akzent im früheren, lange leerstehenden Schlecker-Ladenlokal an der Roermonder Straße. Mit der Resonanz auf die beiden bisherigen Ausstellungen ist der 74-Jährige zufrieden. Zur Eröffnung kamen sogar 150 Gäste. Sein Vertrag mit dem Vermieter ist auf zunächst drei Jahre angelegt.

Der seit bald vier Jahrzehnten in Dalheim-Rödgen lebende Galerist, der in Mönchengladbach aufwuchs, später Germanistik und Kunstgeschichte studierte und als Hauptschullehrer bis zur Pensionierung in Viersen arbeitete, beschäftigt sich seit dem 16. Lebensjahr mit Kunst und Künstlern und sammelte schon in jungen Jahren Kunst ("etwa Beuys, bevor der bekannt wurde") - Lebensmittelpunkt wurde die Kunst für Noack nach dem Schuldienst. Doch schon seit 24 Jahren reist er in Sachen Kunst durch ganz Deutschland und vertritt heute rund 15 Künstler regelmäßig. Viele weitere gewann er für seine Ausstellungs- und temporären Galerieprojekte etwa in Mönchengladbach, Viersen, Kaarst oder Düsseldorf. Und mehrfach schon waren es leerstehende Fabrikhallen, die Noack mit Kunst belebte. Der "Charme des Unvollkommenen" reizte ihn auch an der rund 350 Quadratmeter großen kargen Halle des früheren Supermarktes in Wassenberg.

Noack möchte hier aber keinen elitären Galeriebetrieb etablieren, in dem sich Kunstlaien deplatziert fühlen. Er weiß: "Die Schwellenangst ist oft groß. Deshalb werde ich in der wärmeren Jahreszeit die Galerietür stets weit offen halten und Passanten einladen, einen Blick in den Raum zu werfen." Selbstverständlich ist für den Galeristen, die Gäste persönlich durch die Ausstellung zu führen und Fragen zu beantworten. Auch außerhalb von Ausstellungen, bei denen Werke einzelner Künstler(innen) im Mittelpunkt stehen, werden immer viele Bilder und Plastiken unterschiedlicher Stilrichtungen im Ausstellungsraum zu sehen sein, verspricht Noack, der sich selbst auf keine bestimmte Kunstrichtung festgelegt sieht. "Kunstwerke müssen mich etwas angehen", umschreibt der Galerist sein Auswahlkriterium. Qualität, nicht Gefälligkeit sei ihm wichtig.

Eine pädagogische Neigung bei der Vermittlung von Kunst verhehlt der frühere Lehrer nicht. Deshalb setzt er bei Ausstellungseröffnungen nicht auf klassische Einführungsvorträge, sondern auf das Gespräch zwischen Künstlern und Publikum. "Art-Forum" nennt Noack diese bewusst nicht als Podiumsdiskussion angelegten Dialogveranstaltungen. Bei denen auch (vermeintlich) dumme Fragen gestattet sind, wie der Galerist betont. Noack hat auch vor, Schülergruppen und örtliche Vereine in die Galerie einzuladen. Schwellenängste möchte er künftig zudem durch Veranstaltungen abbauen helfen, die nicht nur klassische Kunstfreunde anziehen, etwa Bandkonzerte oder Autorenlesungen. Dass die Bürgerbücherei Bücherkiste und Galerie Leo Küppers einige Häuser weiter einziehen (die Redaktion berichtete) verfolgt er mit Interesse - Synergieeffekte nicht ausgeschlossen.

Natürlich lebt das Galeriegeschäft vom Verkauf von Kunst. Reichtümer erwartet Noack dadurch nicht. "Es muss sich aber rechnen und darf nicht zum Verlustgeschäft werden", sagt er. Derzeit ist er aber optimistisch, dass sich die Wassenberger Galerie fest in der Stadt etabliert.

