Wassenberg: Marketingberater Ross: Wassenberg auf gutem Weg

Eine positive Bilanz zum Imagewandel der Stadt. Von Angelika Hahn

Eine positive Bilanz der Entwicklung Wassenbergs im zu Ende gehenden Jahr zieht der Hückelhovener Marketingfachmann Prof. Harald Ross, der die Stadt bei ihrem Integrierten Handlungskonzept zur Belebung der Innenstadt berät. Dabei setzt er bekanntlich auf ein eigenständiges Profil, das die Stadt von ihren Nachbarn abhebt. Besondere Nischen im Handel bedienen - unter den Stichworten Genuss und Lebensstil - gehören etwa dazu, die von flankierenden Veranstaltungen unterstützt werden. Ross freut sich, dass durch das Engagement der Arbeitsgruppe in der Stadtverwaltung rund acht bislang leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt wiederbelebt werden konnten, zudem mit Akzenten, die echte Nischen darstellen.

Die Abendmärkte setzen dieses Konzept ebenfalls um und sind für Ross schon jetzt eine Erfolgsgeschichte, die die Stadt noch weiter ausbauen sollte. Bei der Suche nach weiteren Branchen für die Innenstadt rät Ross dazu, nach kulinarischen Nischenanbietern zu suchen, die unter anderem auch Vegetarier, Veganer oder Gewürzfans anlocken. Auch ein Geschäft mit Produkten aus den Partnerstädten Wassenbergs nennt Ross als eine Idee. Beim Ausbau des Images als "Genussstadt" der Region sollten allerdings auch die Wassenberger Außenorte - allen voran das Spargeldorf Effeld - mehr Gewicht bekommen. Ross möchte die Gastronomie der ganzen Stadt für ein gemeinsames Image sensibilisieren - was freilich nicht leicht sein dürfte. Bei Veranstaltungen in Wassenberg sollte mehr über den Tellerrand es Einzelortes hinaus gedacht werden, auch beim Schlemmer-Markt etwa könnten in diese Richtung neue Akzente gesetzt werden, sagt er.

Im Mai endet die offizielle wissenschaftliche Mitarbeit von Ross, der der Stadt aber weiter gerne mit Rat und Tat zur Verfügung stehen will. "Nach sieben Monaten sehe ich, dass Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft eingekehrt sind", sagt er zufrieden. Freilich brauche der Erfolg Geduld. Ross nennt einen Zeitraum von fünf Jahren, die nötig sind, um nachhaltige Veränderungen zu festigen. Die Richtung aber stimme jetzt schon, so dass Ross das "Modell Wassenberg" schon in seinen Lehrveranstaltungen mit Studenten thematisiert.

