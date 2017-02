Wassenberg: "Mutige Jungs in Myhl - das ist eine Seltenheit"

Prinzessin Ronja I. (9) begrüßte die Myhler bei der Prunksitzung des Myhler Karnevalsvereins in der Mehrzweckhalle. Von Philipp Schaffranek

Schnell hatte Prinzessin Ronja I. (Essers) besonders die weibliche Narrenschaft auf ihrer Seite. Gerne, so erklärte die Neunjährige, hätte sie sich für den Myhler Karnevalsverein (MKV) auch einen Prinzen gewünscht. Doch sie musste feststellen: "Mutige Jungs in Myhl, das ist eine Seltenheit". Deshalb regiert sie in dieser Session gemeinsam mit ihrer Hofdame Hannah Heinrichs (9) über die Myhler Jecken, eben ohne männliche Unterstützung. Ganz Souverän begrüßte Ronja I. dann die Myhler bei der Prunksitzung des MKV in der Mehrzweckhalle. Ja, am Prinzessinen-Leben hat sie gefallen gefunden. "Bis jetzt habe ich nur in der Garde des MKV mitgemacht, doch Prinzessin sein, das ist eine Pracht", sagte sie.

Doch ihre Tanzleidenschaft gab die Prinzessin auch trotz ihrer Regentschaft nicht auf. Kurz nach ihrer Ansprache stand sie schon wieder mit der dritten Garde auf der Bühne, ebenso wie ihre Hofdame Hannah. "Meine liebe Garde Drei, das habt ihr hervorragend gemacht", rief Sitzungspräsident David Specks und stellte sogleich fest, dass die Stimmung bei der Prunksitzung immer besser wurde. Als nächsten Programmpunkt begrüßte er Büttenredner Christoph Brüske. Der Kölner beteuerte, dass er sich schon lange auf den Auftritt in Myhl gefreut habe. Denn Myhl, das sei immerhin "die Perle Wassenbergs". Dann begann er aus seiner Heimatstadt zu erzählen.

Nachdem die Karnevalsband "Sang- und Klanglos" aus dem Selfkant nochmals die Stimmung steigerte, schallte es durch die Mehrzweckhalle: "Sankas höpp höpp". Tanzmariechen Annika überzeugte mit ihrer Einzelvorstellung genauso wie die erste Garde. Die Showtanzgruppe "Wild Girlies" tanzte zum Thema "Berufe", passend zum Sessionsmotto der Sankhas: "Vom Apotheker bis zum Zimmermann - Myhl zeigt was es kann". Und das Männerballet "Man at Work" bekam lauten Applaus und Zurufe für den Auftritt zum Thema "Brings."

Zwei Eigengewächse, Verena Karaskiwiecz und Madeleine Wallraven, steigen nun seit sechs Jahren in die Bütt, um das Myhler-Dorfleben zu erörtern. Wallraven erklärte unter anderem, dass sie ein Bordell eröffnen wollte. Dann bekam Bürgermeister Manfred Winkens sein Fett weg. Den verglichen die beiden mit Donald Trump. Schließlich heiße es bei Winkens immer "Wassenberg first", machten sie eine Parallele zum neuen US-Präsidenten aus. Womit sie zur guten Karnevalsstimmung auf der Prunksitzung beitrugen.

Quelle: RP