Wassenberg: Nachdenken über zwei Bauprojekte

Die Schulturnhalle an der Betty-Reis-Gesamtschule und der "Ofra"-Klassentrakt sollen kurz- und mittelfristig erneuert werden. 1,9 Millionen kommen aus dem Programm "Gute Schule". Konkrete Planungen sind für 2017 vorgesehen. Von Angelika Hahn

Auch in Wassenberg wurde jetzt über die Verwendung der Gelder diskutiert, die aus dem Investitionsprogramm des Landes "Gute Schule 2020" der Stadt zukommen werden: rund 1,9 Millionen Euro. Die Fraktion der Grünen hatte durch einen Antrag das Thema für den jüngsten Schul-, Sozial- und Jugendausschuss angestoßen. Das Programm ist vorgesehen für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden.

Während die Stadt die Sanierung oder einen Neubau der Schulturnhalle an der Bergstraße ohnehin schon angedacht hatte, brachte die Leitung der Betty-Reis-Gesamtschule in einem Schreiben an die Stadt zum Ausdruck, dass sie zwar grundsätzlich nichts gegen den Neubau der alten Turnhalle einzuwenden habe. "Die Stadt sieht einen deutlichen Sanierungsbedarf, der sicher auch vorhanden ist", bemerkte Schulleiterin Dr. Karin Hilgers in dem Schreiben, um dann allerdings darauf hinzuweisen, dass die in Fertigbauweise vor rund 40 Jahren entstandenen sogenannten "Ofra-Trakte" (benannt nach der Hersteller-Firma), in denen heute die Klassenräume der Jahrgänge 5 und 6 untergebracht sind, "in unseren Augen mindestens ebenso dringend erneuert werden müssen". Die vermutlich als Provisorium gedachten Räume stammten, so Hilgers, noch aus der Zeit von Haupt- und Realschule vor Gründung der Gesamtschule. "Obwohl immer wieder Investitionen vorgenommen wurden und die Räume von ihrer Größe her sehr angenehm sind, erscheint uns die Lebenszeit dieser Gebäude nun wirklich zu Ende zu gehen." Hilgers verweist auch auf die weiterführenden Schulen der Region, "die in den letzten Jahren durch hohe Investitionen sehr attraktiv gestaltet wurden". Der Schulstandort Wassenberg könnte möglicherweise deutlich leiden, wenn die Gebäude, die für die jüngsten Schüler(innen) gedacht sind, nicht mehr adäquat seien. Im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte Hilgers, dass von Schüler- und Elternseite der Ersatz der Ofra-Trakte für dringender angesehen werde als ein Neubau der Turnhalle. Hilgers: "Klar, wir wünschen uns beides, aber verstehen, dass abgewogen werden muss."

Im Ausschuss bestätigte Hermann-Josef Limburg, Architekt der Stadt, dass technische Überprüfungen einschließlich Brandschutz keinen aktuellen Handlungsbedarf für die Ofra-Trakte ergeben hätten. Die Sicherheit und das Erscheinungsbild der Räume sah er jedoch auch als zwei Seiten einer Medaille. Bürgermeister Manfred Winkens bekannte, dass ihn der deutliche Wunsch der Schule nachdenklich gemacht habe. Kämmerer Willibert Darius gab zu bedenken, dass ein Neubau des Klassentraktes die Fördersumme von 1,9 Millionen Euro wohl weit übersteigen werde. Die Stadt sieht hingegen vorrangig Handlungsbedarf bei der Turnhalle. Decke, Prallschutz, Boden und Sanitäranlagen haben schon Nachbesserungen hinter sich. Auch hier aber gelte: Die Nutzung der Halle sei derzeit sicher und nicht eingeschränkt - aber keinesfalls als Dauerlösung.

Da es sich beim genannten NRW-Förderprogramm um (freilich kostenneutrale) Kreditmittel handelt, im Haushaltsplan für 2017 aber keine neue Kreditaufnahme veranschlagt ist, kann Wassenberg Gelder erst 2018 abrufen, erläuterte der Kämmerer. Zeit, sich über eine "Marschroute" klar zu werden. Tenor der Diskussion im Ausschuss: Im kommenden Jahr soll eingehend beraten und dann entschieden werden, wie und wann welches der beiden Sanierungs- bzw. Neubauprojekte verwirklicht werden soll. An die Schule ging das Signal, dass sowohl Turnhalle wie auch Klassentrakt kurz- bis mittelfristig erneuert werden sollen. Im RP-Gespräch äußerte sich die Schulleiterin immerhin zufrieden darüber, dass beide "Baustellen" angegangen werden. Sie hoffe jedoch, so Hilgers, dass "mittelfristig" in Bezug auf den Ofra-Trakt doch weniger als die vom Bürgermeister erwähnten fünf bis sechs Jahren bedeuteten.

Quelle: RP