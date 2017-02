Wassenberg: Neues Domizil für Kunst und Literatur

Ins Geburtshaus des Kunstmalers Leo Küppers an der Roermonder Straße 5 in Wassenbergs Innenstadt sind eine Sammlung mit Küppers-Bildern und die Bürgerbücherei eingezogen. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Besucher. Von Nicole Peters

Die Fülle an Kunstwerken fiel vielen der Besucher am Morgen der Eröffnung des Leo-Küppers-Hauses auf der Roermonder Straße 5 angenehm ins Auge. In Tradition der engen "Petersburger Hängung" hatten Walter Kurzweg und seine Mitstreiter 20 Gemälde des 1946 verstorbenen Kunstmalers Leo Küppers im Eingangsbereich platziert. Somit war den Gästen ein exemplarischer Einblick in dessen Schaffen möglich. Im hinteren Bereich hatte das Team der Bürgerbücherei Bücherkiste um Leiterin Ursula Kurzweg den Buchbestand fein säuberlich in Regale sortiert.

"Schön, dass das Haus so voll ist", freute sich Bürgermeister Manfred Winkens, ebenso darüber, das Leo-Küppers-Haus eröffnen zu können. Dank richtete er an die ehrenamtlichen Bücherei-Mitarbeiter sowie an Sepp Becker, Ehrenbürger und Vorsitzender des Wassenberger Heimatvereins, und an das Ehepaar Kurzweg für deren Einsatz.

Erneut sei ein Leerstand in der Stadt aufgehoben worden, das Ziel sei, alle wegzubekommen. Auf der Roermonder Straße kann von Ödnis keine Rede mehr sein. Das Konzept "Kunst, Kultur, Genuss" solle auch auf der Graf-Gerhard-Straße fortgesetzt werden. 2018 werde die Straße umgebaut sein. "Davor müssen wir neun Monate Bauzeit überstehen", blickte Winkens nach vorne. "Ich denke, Wassenberg geht damit den richtigen Weg."

Walter Kurzweg blickte nach der Begrüßung von Politikern, Vereinsvertretern und weiteren Gästen auf die bisherigen Ausstellungen mit Kunstwerken von Leo Küppers zurück und war stolz, die dritte Ausstellung 70 Jahre nach Küppers' Todestag zeigen zu können. "Von den 20 Exponaten werden elf hier behalten als Dauerausstellung", sagt er. Gerne nehme er weitere Leihgaben entgegen oder tätige Ankäufe. Im Einzelnen stellte er einige Werke vor: "Jesus vor Pontius Pilatus", eine Leihgabe des Begas Hauses, "Der Künstler im Louvre", "Die Kirmes am Niederrhein", geliehen von der Kreissparkasse, und Ansichten von Wassenberg, die die Stadt zur Verfügung stellte. Rechter Hand sind Beispiele für das Hauptwerk Küppers', die Genremalerei, zu sehen: Darstellungen des agierenden Menschen bei Arbeit oder Muße.

Ursula Kurzweg dankte ausdrücklich ihren Mitarbeitern und Helfern für Unterstützung beim dritten Umzug und Einrichtung der Bücherkiste. Nach wie vor gibt es zwischen 3500 und 4000 Bücher sowie Hörbücher auszuleihen, wobei sich eine Kinder- und Jugendabteilung im Aufbau befindet. Regelmäßig werden weiter Lesungen veranstaltet.

Ebenfalls überzeugt vom neuen Kunst- und Literaturbetrieb äußerte sich Kooperationspartner Sepp Becker. "Unser Verein ist vor 120 Jahren als Verschönerungsverein gegründet worden, um in Wassenberg Impulse zu setzen," erinnerte er an die Ursprünge und dankte Rat, Verwaltung und Stadt für die Ermöglichung des Hauses. "Es gehört zum Gesicht der Stadt, dass die Menschen selber etwas in die Hand nehmen und leisten." In Kombination mit der Öffnung des Bergfrieds an Sonntagen, aber darüber hinaus auch werktags wird das Leo-Küppers-Haus geöffnet sein.

