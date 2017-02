Wassenberg: Neues Konzept für die Oberstufe

Die Betty-Reis-Gesamtschule verabschiedet sich von den bisher festgelegten Profilen, die die Jugendlichen wählen konnten. Ein verbreitertes Leistungskursangebot macht künftig mehr und vielfältigere Kombinationen möglich.

Die Oberstufe der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg wurde bislang als sogenannte Profil-Oberstufe geführt. Die Schüler wählten als prägendes und strukturierendes Merkmal ihrer Schullaufbahn zu Beginn der Einführungsphase zwischen den Profilen Deutsch/Kunst, Englisch/Geschichte und Biologie/Erdkunde und legten sich dabei früh auf ein Leistungskursfach fest. Das werde jetzt anders, teilte die Schule mit.

Seit Beginn des Schuljahres hat Markus Görtz die Leitung der Oberstufe von Michael Bodmann übernommen. "Natürlich bot das die gute Gelegenheit, die bisherige und zukünftige Entwicklung unserer Oberstufe in den Blick zu nehmen", sagt Görtz. Dazu sammelte er im bestehenden Arbeitskreis Oberstufe und in der Schülerschaft in einer großen Umfrage Erfahrungen und Ideen zur Weiterentwicklung und Verbesserung.

Deutlich sei dabei geworden, wie zufrieden die Oberstufenschüler mit dem allgemeinen Schulklima sind. Görtz: "Sie lobten besonders die positiven Kontakte zu meinen Kolleginnen und Kollegen und die vielfältig erfahrene individuelle Beratung und Förderung." Jedoch gab es auch kritische Anmerkungen. Im Fokus habe dabei der besondere Charakter der Profiloberstufe gestanden, so Görtz. "Diese wurde eindeutig nicht mehr als Vorteil unserer Schule angesehen." Denn es stehe insbesondere bei der Wahl der Leistungskurse durch die frühzeitige Festlegung nur ein begrenztes Angebot zur Verfügung. "Darauf haben wir sehr schnell reagiert", erklärt der junge Oberstufenleiter. Alle schulischen Gremien haben mittlerweile getagt und entschieden, dass mit dem neuen Schuljahr die Profiloberstufe ausläuft und bereits der nächste Jahrgang der Einführungsphase von den neuen Regelungen profitiert. "Dadurch, dass wir über 100 Schüler aufnehmen, können wir in Zukunft ein breites Leistungskursangebot machen und viele Kombinationen von Leistungskursen ermöglichen." Markus Görtz ist davon überzeugt, dass die Reform in Wassenberg greift und den Standort mit einer großen und vielfältigen Oberstufe weiter stärkt.

Bleiben sollen aber die sogenannten Thementage. Hier haben bisher die Profile zweimal im Jahr fächerübergreifend zusammengearbeitet. "Das wollen wir auf jeden Fall erhalten", kündigt er an. Auch hier könne die Schülerschaft nur profitieren. "Denn jetzt können wir Projektwochen thematisch vielfältiger organisieren und dabei den individuellen Neigungen und Fähigkeiten der Jugendlichen noch besser gerecht werden."

Welche besondere Qualität gerade das fächerübergreifende Arbeiten haben kann, zeigten einmal mehr gerade wieder die ersten Thementage des Schuljahres. Zum Beispiel hatte sich das Profil Deutsch/Kunst mit dem Thema "Berlin: Hinter dem Vorhang - Verhüllung und Enthüllung" beschäftigt. Alle Ergebnisse wurden zum Schluss als eine multimediale Installation auf dem Schulhof präsentiert.

In Anlehnung an Christos Verhüllungen des Reichstags und des 1963 verpackten VW Käfers verpackten die Schüler ein Auto als Symbol für Berlin, das als Kreativmotor für Kunst, Literatur, Musik und Film gilt. Die Verpackung bemalten sie mit typischen Streetart-Motiven - in Berlin überall zu finden - und benutzten dazu Motive des Künstlers Banksy. Im Auto sitzend, konnte man Musik über Berlin ab den 1920er Jahren bis heute anhören und wie im Autokino auf Leinwand projizierte Bilder von Berlin seit 1920 anschauen. Zu guter Letzt wurde das verpackte Mobil zur Fotobox.

