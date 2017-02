später lesen Wassenberg Senioren feiern Karneval FOTO: BEGEGNUNGSSTÄTTE FOTO: BEGEGNUNGSSTÄTTE 2017-02-21T18:21+0100 2017-02-22T00:00+0100

Mit Musik, Tanz und Büttenreden feierten in der Begegnungsstätte am Pontorsonplatz die Wassenberger Senioren ihren Karneval. Als großes "Johann-Strauß-Orchester" überraschte das Betreuungsteam des beliebten Seniorentreffs in chicer Garderobe mit flotten Walzermelodien im Stile von André Rieu.