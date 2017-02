Wassenberg: SPD: kein Grund für Krisenstimmung

Nach dem Parteiaustritt von drei Mitgliedern, die nun eine eigene Fraktion im Wassenberger Stadtrat bilden, blickt die SPD-Fraktionsspitze im Redaktionsgespräch nach vorn. Anträge zu Mobilität, Barrierefreiheit und Tierschutz liegen vor. Von Angelika Hahn

Seit Mitte vergangenen Jahres ist mit Sylke Konarski (44) ein relativ "frisches" Parteimitglied Fraktionsvorsitzende der SPD (in Nachfolge von Frank Gansweidt), trat Konarksi doch erst kurz vor der letzten Kommunalwahl in die SPD ein, um direkt voll durchzustarten. Stationen: Reinschnuppern in die Fraktionsarbeit, Wahl in den Rat, Fraktions-Schriftführerin, stellvertretende Vorsitzende, Vorsitzende der Fraktion. "Für mich war klar, dass ich als Parteimitglied in Wassenberg auch aktiv mitarbeiten wollte. Hier lässt sich gut leben, aber es gibt doch viel, was man verbessern kann", sagt die gebürtige Moerserin, die 2010 mit ihrem Ehemann aus Düsseldorf nach Wassenberg zog. Soziale Fragen bezeichnet die Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologin (ABO), die nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau Psychologie studierte, als ihr besonderes Anliegen.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister Hermann Thissen und ihrer Stellvertreterin im Fraktionsvorsitz, Heike Simons, äußert sich Konarski im Redaktionsgespräch natürlich auch zum aktuellen Thema: Drei Fraktionsmitglieder sind in den vergangenen Monaten aus der Partei ausgetreten und haben "Wir für Wassenberg" (WFW) als neue Fraktion gegründet. Die SPD hat nun, statt ursprünglich elf, nur noch acht Mitglieder. Steckt sie damit in einer Krise? "Natürlich tut so etwas weh", bekennt Konarski. Kritik am bundespolitischen Kurs der SPD könne man lokal freilich schwer auffangen. Die ebenfalls geäußerte Unzufriedenheit etwa an der mangelhaften Zusammenarbeit der SPD im Rat mit anderen Fraktionen können die drei Ratsmitglieder allerdings nicht nachvollziehen. Hermann Thissen betont: "Natürlich ist unsere Rolle im Rat auch die der Opposition, aber es gab und gibt genug Beispiele von Zusammenarbeit in der Sache über Fraktionsgrenzen hinaus." Thissen nennt beispielhaft die von SPD-Ratsfrau Bärbel Stangier seinerzeit angestoßene Diskussion über die Hundesteuer. Auch das heutige WFW-Mitglied Horst Vaßen sei bei seinem Engagement für das Wohngebiet Römerhof (übrigens gemeinsam mit einem CDU-Mitglied) von der Fraktion unterstützt worden. "Jeder kann seine Anliegen in die Fraktionsdiskussion einbringen", betont Konarski, die nun aber den Blick nach vorne richten will - einen sachlichen Umgang mit der neuen WFW-Fraktion eingeschlossen.

Gleich eine Reihe von Anträgen legt die SPD für die nächsten Sitzungen vor. Zwei haben die Außenorte und die Diskussion um den demografischen Wandel im Blick, den die Fraktion gern im Rat intensivieren möchte. Zum Thema Mobilität regt die SPD die Prüfung von Mitfahrerbänken in den Orten an und verweist auf Initiativen etwa in Baesweiler oder einigen Eifelgemeinden. Klarstellen die SPD-Politiker in ihrem Antrag allerdings auch: "Die Aufstellung dieser Bänke darf nicht als Ersatz für den öffentlichen Personennahverkehr verstanden werden, sondern soll in den Außenorten als sinnvolle Ergänzung dienen."

Für die Bürgerhalle Ophoven wird über den von Rat und Verwaltung schon ins Auge gefassten behindertengerechte Eingang hinaus eine umfassende Sanierung und eine Erweiterung der Räume beantragt.

In einem weiteren Antrag geht es um den Tierschutz: Dem Beispiel etlicher Städte folgend, möchte die SPD, dass kommunale Flächen in Wassenberg künftig "nur noch an Zirkusbetriebe vermietet werden, die keine Tiere wild lebender Arten mitführen".

Hermann Thissen berichtet, dass sich die SPD weiter für langfristige Strukturverbesserungen bei der Feuerwehr auch nach dem verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan einsetzt und dafür mit allen Beteiligten im Gespräch bleiben möchte. "Wir haben hier schon gute Gespräche mit Führungskräften der Feuerwehr geführt und wollen es weiter tun", betont der stellvertretende Bürgermeister. Der Brandschutzbedarfsplan biete Spielräume für sinnvolle Verbesserungen in der Zukunft.

Dann wartet Thissen noch mit einem pointierten Schlussakzent auf: "Schreiben Sie ruhig, dass ich bei der nächsten Kommunalwahl wieder als Bürgermeister-Kandidat antreten möchte."

Quelle: RP