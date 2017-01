Wassenberg: Spezialisiert aufs besondere Gedöns

Seit kurzen lädt ein neuer Laden in Wassenbergs Zentrum zum Stöbern ein. Das Angebot bei "Frauen Gedönsrat" umfasst Kreatives, Kurioses und Kulinarisches - handgemacht, in kleiner Stückzahl. Das passt ins Konzept der Stadt. Von Angelika Hahn

Überraschend, kreativ, nachhaltig und außergewöhnlich sollen sie sein, die Angebote, mit denen Wassenberg wieder Kunden/Besucher in die Innenstadt locken will. Nischen in Handel, Kultur und Kulinarik zu bedienen, hat Marketingexperte Prof. Harald Ross der Stadt bekanntlich ins Ideenbuch geschrieben, und er sieht mit Freude die ersten Erfolge mit der Wiederbelebung etlicher Ladenlokale auf Graf-Gerhard- und Roermonder Straße.

Da dürfte ihn sicher auch die jüngste Neueröffnung freuen: Am Weihnachtsmarktwochenende luden die Inhaberinnen Birgit Merle und Kirstin Hanke-Busscher zum ersten Mal in ihren augenzwinkernd "Frauen Gedönsrat" genannten Laden an der Roermonder Straße 26 ein. In dem ausdrücklich auch Männer willkommen sind - und möglicherweise fündig werden.

Das Angebot passt in keine Schublade - umfasst "Kunst, Kitsch & Kommerz", wie die Inhaberinnen ihr Geschäftsprogramm mehrdeutig beschreiben. Wer handgemacht Kreatives, Kurioses oder auch Kulinarisches sucht, wird hier gerne stöbern. Massenware gehört nicht zum Programm, dafür umso mehr Unikate. Das Angebot reicht von Textilien, Schmuck, Kunst(-gewerbe) und humorvollem Kitsch bis hin zu handgemachten Soßen. Beide Frauen stehen in Kontakt zu kleinen Manufakturen, die besondere Nischen füllen, wollen aber auch noch unbekannten Künstlern/Designern eine Plattform bieten. Ein ausgedienter Kinderkoffer, zum Regal umfunktioniert, sorgt ebenso für einen Aha-Effekt wie ein aus Strandgut entstandenes Objekt.

Unikate, die unter dem Stichwort "Re- und Upcycling" aus Altem, Abgelegtem Neues entstehen lassen, passen in die Philosophie der Nachhaltigkeit, der die beiden Frauen anhängen. Die aber auch in einem wechselnden Angebot neue Zielgruppen bedienen möchten, etwa Hundehalter mit besonderen Artikeln. So arbeitet man etwa mit der Manufaktur "Dogs-Accessoires" aus Wegberg zusammen. Anbieter, besonders gern aus der näheren Region, die sonst nur übers Internet werben, wollen beide Frauen in ihr Geschäft bringen.

Wen wundert es, dass zwei Frauen mit diesem Geschäftskonzept selbst Kreative sind und mit dem Laden natürlich auch Öffentlichkeit für ihre eigenen Arbeiten schaffen wollen. Merle hat als Werbefachfrau und professionelle Fotografin (mit eigenem Studio in Dalheim) schon an vielen Ausstellungen teilgenommen, fertigt auch Skulpturen an. Vor fünf Jahren lernte sie die Schmuckdesignerin und Schaufenstergestalterin Kirstin Hanke-Busscher kennen, die aus der Nähe von Hannover vor wenigen Jahren nach Birgelen gezogen ist. Gemeinsam präsentierten sie ihr Angebot auf besonderen Märkten wie auch dem neuen Abendmarkt in Wassenberg. "Und oft wurden wir gefragt: Haben Sie keinen Laden, wo können wir sie finden?", sagt Merle. Der Trend, bei Nischenangeboten nur aufs Internet zu setzten, reichte beiden nicht. "Man muss so etwas auch sehen und anfassen, dazu braucht man halt ein Geschäft. Ganz wichtig ist uns eben auch der persönliche Kontakt zu den Kunden, die hier Individuelles suchen."

Warum Sie mit dem Laden nach Wassenberg gegangen sind? "Nun, wir beobachten seit einiger Zeit die positive Entwicklung und meinen, dass das Konzept der Stadt Früchte trägt", sagt Birgit Merle. Viel Lob gibt es für die Unterstützung durchs Stadtmarketing. Kirstin Hanke-Busscher (mit einem Niederländer verheiratet) nutzt zudem ihre guten Kontakte zu Kunden und Künstlern in den grenznahen Niederlanden, was Wassenberg ebenfalls gut ins Konzept passt.

Quelle: RP