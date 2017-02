Wassenberg: Strand-Festival für "Mädels unter sich"

Eine Deutschland-Premiere erlebt der Effelder Waldsee am letzten Septemberwochenende: das 1. Women Summer Land. 5000 Frauen werden am Amici Beach erwartet zu Workshops, Spaß, Sport, Wellness und Livemusik. Von Gabi Laue

Das perfekte Wochenende mit Freundinnen erleben, chillen, aktiv und kreativ sein, Spaß haben, sich verwöhnen lassen und gute, natürlich von Frauen gemachte Musik hören - das verspricht ein neues Event im beschaulichen Effeld. In ein "Frauen Sommer Land" verwandelt sich das Umfeld des Effelder Waldsees vom 28. September bis zum 1. Oktober, der Amici Beach wird zum Festivalgelände für bis zu 5000 Frauen. "Chill out, raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen", gab Veranstalterin Nicole Hafner gestern im Beach Club die Devise für das "Women Summer Land" aus.

Frauen sollen bei dem Event mehr erleben als ein Wellness-Wochenende. "Männer haben Schützenfest, Kegeltour oder Ballermann", erklärte die Geschäftsführerin der Bochumer "Neo Move"-Agentur. "Frauen haben weniger Möglichkeiten, als Mütter zwischen Familie und Arbeit die Balance zu halten." Anderthalb Jahre wurden Frauen befragt: Was wünschen sie sich? Was machen sie gern in ihrer Freizeit? "Wir wollten etwas auf die Beine stellen, wobei Frauen aus ihrer Haut rausgehen und Schnupperangebote ausprobieren können", erklärte Nicole Hafner.

Frauen ab 16 aller Altersstufen finden ein reichhaltiges Programm. Sie können wählen zwischen Kultur- und Sportaktivitäten, Beauty-, Lifestyle- und Fashion-Angeboten. Wäre Pole Dance etwas? Oder Zumba? Bogenschießen oder stricken? Ein solches Festival gebe es so in Deutschland und dem nahen Ausland noch nicht, sagte Hafner. Nach Workshops in Pagodenzelten geht's abends in zwei Großzelten (insgesamt 6000 Plätze) mit Livemusik weiter - jeden Abend drei Künstlerinnen, dann Party mit DJanes, die live auflegen. Angekündigt sind DJane Xandra, DJ Blues, Suzé & Kate, DJ Miss Betty Ford, Jane. und DJane Miss Mo. Die zwölf nationalen und internationalen Künstlerinnen werden später verraten.

5000 Frauen am Effelder Waldsee, das wird eine logistische Herausforderung. Auch Rollstuhlfahrerinnen sind willkommen. Der bestehende Campingplatz bleibt außen vor. Die Wiesen und der große Parkplatz am Amici Beach werden aufgeteilt in Areale für Workshops, Ballspiele, Bühnen in zwei Zelten, Camping, Wohncontainer, sanitäre Anlagen und einen Shop. Gastronom Zumfeld ist mit im Boot. Die Wasserski-Anlage (nicht im Festivalpreis) bleibt nur den Frauen vorbehalten.

Der Verkehr soll nicht durchs Dorf rollen, Parkplätze werden wie beim Mittelalter Spectaculum bei Wassenberg ausgewiesen. Einlasskontrollen werden am südlichen Kreisverkehr beginnen. Mit der Stadt und Behörden wird die Agentur noch ein Verkehrsleitsystem und Sicherheitskonzept ausarbeiten. Bleibt nur, auf gutes Wetter zu hoffen. Dann können die Frauen, so Nicole Hafner, "unter sich einfach das Leben in vollen Zügen genießen".

Quelle: RP