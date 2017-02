Wassenberg: Was folgt auf den Kulturförderverein?

Wassenberg als Veranstaltungsstadt steht vor einer Zäsur, nicht nur in Sachen Schlemmer-Markt. Auch die Kultur sucht einen neuen Rahmen. Denn der Haupt-Organisator Hermann J. Kitschen zieht sich zum Jahresende zurück. Von Angelika Hahn

In diesem Jahr müssen in Wassenberg etliche Weichen neu gestellt werden. Der Schlemmer-Markt findet bekanntlich nach der Aufgabe von Heinz Brender als Hauptorganisator erstmals in Regie der Stadt Wassenberg statt, die dies freilich zunächst als Übergangsregelung sieht. Über ein langfristiges Konzept soll im Laufe des Jahres entschieden werden - Gründung einer Veranstaltungs GmbH nicht ausgeschlossen.

Nun steht auch bei den Kulturveranstaltungen eine Zäsur an, die Stadt, Vereine und Kulturbeflissene in Wassenberger zu neuen Ideen herausfordern wird: Hermann Josef Kitschen, Initiator und seit Gründung vor 20 Jahren auch Vorsitzender des Kulturfördervereins, der seitdem alljährlich federführend das Kulturprogramm für die Stadt organisiert hat, möchte aus persönlichen und Altersgründen diese Arbeit zum Ende des Jahres beenden und auch die Leitung des Quartettvereins Myhl aufgeben, mit dem gemeinsam er in diesem Jahr aber noch das 90-jährige Bestehen in drei großen Konzerten feiern wird.

Der Kulturförderverein, ein kleines Gremium von Vertretern der Stadt und Vereine, dürfte sich in seiner bisherigen Form wohl auflösen, sehen Kitschen und Bürgermeister Manfred Winkens voraus. Über eine nachhaltige Zukunftsregelung soll nachgedacht werden, bestätigte Winkens jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung.

"Für dieses Jahr liegt das Programm ja vor, aber wer die Verantwortung ab 2018 übernimmt, das muss im Verlauf des Jahres geklärt werden." Auch hier wird zunächst wohl die Stadt für die Planungen 2018 in die Bresche springen. Später wäre ein GmbH-Konzept wie in Erkelenz denkbar, meint Winkens, blickt aber auch nach Hückelhoven, wo ein eigenständiges Stadtmarketing Veranstaltungen organisiert. Denkbar ist auch ein Kulturförderverein neuer Prägung, wenn sich denn dafür ein Vorstand und eine breite Basis an Mitstreitern fände. Winkens hat vor, die kulturtreibenden Vereine mit in die Diskussion um die künftige Organisation von Kulturveranstaltungen einzubinden.

Dies wird vor allem auch deshalb sinnvoll sein, weil der Bergfried zusätzliche Möglichkeiten als Veranstaltungsforum eröffnet, zumal er ab April/Mai durch die dann fertigen Lifte barrierefrei erreichbar sein wird. Der Innenaufzug ist bereits fertig und soll in den nächsten Tagen technisch abgenommen werden, wie Hermann-Josef Limburg, zuständig für die Gebäudeunterhaltung bei der Stadtverwaltung, auf Nachfrage mitteilte. Bürgermeister Winkens: "Ich halte den Bergfried für Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geeignet: etwa Lesungen, historische Vorträge, Kamingespräche oder Kammerkonzerte."

In ein neues Veranstaltungskonzept würde Winkens gerne auch die Burg mit einbeziehen, deren Festsaal derzeit von den neuen Eigentümern saniert wird und möglicherweise schon vor Mitte 2018, dem für die Wiedereröffnung des Hotel-Restaurants angekündigten Zeitpunkt, als Veranstaltungsraum zur Verfügung steht.

Dass in diesem Jahr Weichen gestellt werden müssen, haben auch Ratsfraktionen in ihren Haushaltsreden jüngst angemahnt. Von Politik und Kulturaktiven wird ein Nutzungskonzept für den Bergfried gefordert. Dass dies nun - nach fertiger Ausstattung des Denkmals - Thema wird, versprach der Bürgermeister im RP-Gespräch.

Sepp Becker, Vorsitzender des für die Bergfriednutzung besonders engagierten Heimatvereins und zugleich Beiratsmitglied im Kulturförderverein, würdigt das Engagement von Hermann-Josef Kitschen für die Stadt. "Sein Ausscheiden wird ein Verlust sein."

Dennoch sieht Becker die nötige Neuausrichtung auch als Chance, Ratvertreter, Verwaltung, Vereine und Kulturtreibende an einen Tisch zu bringen für ein attraktives Kulturkonzept in der Stadt. Die, das wäre hinzuzufügen, ja schließlich neben "Genuss", "Geschichte" und "Tourismus" auch mit den Stichwort Kultur für ihr Image werben will.

Quelle: RP