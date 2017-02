Wassenberg: Wie der "Wanderstein 2014" nach Myhl kam

Das Vermächtnis von Ludwig Thönnissen realisierte dessen Bruder Heinz aus Orsbeck in einem Wäldchen an der Kreisstraße 20. Die Wegemarke ist für die hiesige Region wohl einmalig. Von Hans Groob

Frühlingsluft nach knackiger Kälte, gemixt mit Sonnenschein - für viele Spaziergänger und Wanderer einfach nur ein Traum. "Eingepackt" in festes Schuhwerk, wärmende Jacken und Mützen sieht man sie in diesen Tagen in den heimischen Wäldern, Feldern oder im Auenland. So auch in der "Myhler Schweiz", die sich zwischen Myhl, Altmyhl und Orsbeck erstreckt und vom Myhler Bach mit seinen Teichen und Sümpfungen durchzogen wird. Und weil Naturfreunde meist wachen Blickes sind, wird ihnen am Rande der Kreisstraße 20, die sich in der Verlängerung der Sankt-Johannes-Straße von Myhl talabwärts Richtung Orsbeck schlängelt, vor einem kleinen Wäldchen auf der rechten Seite hinter einer Leitplanke ein Stein auffallen, der auch ohne große Fantasie die Form einer Sitzgelegenheit mit 1,30 Meter hoher Rückenlehne erkennen lässt. Der schwere Basalt gibt sich auch gleich zu erkennen, trägt er doch den von einem Steinmetz gemeißelten Schriftzug Wanderstein 2014.

Das allerdings löst bei umtriebigen Wanderern ein gewisses Erstaunen aus, kennen sie solche Wandersteine eher aus dem Bergischen Land, dem Siebengebirge oder der Eifel - aber eine solche Rast- oder Orientierungshilfe hier im Kreis Heinsberg? Nach Auskunft von Heinz Thönnissen, Patron des bekannten Orsbecker Hotels "Zur Post", ist dieser Wanderstein "für die heimische Region wohl einmalig". Der 73-Jährige muss es wissen, hat dieser Stein doch unmittelbar mit seinem 2014 im 75. Lebensjahr verstorbenen Bruder Ludwig Thönnissen zu tun. Der lebte in Refrath (Bergisch Gladbach) und bat seinen Bruder Heinz kurz vor seinem Tode - sozusagen als eine Art Vermächtnis - , einen Wanderstein "im Thönnissen-Wäldchen in der Myhler Schweiz" aufzustellen. Nachdem ein passender Eifel-Basaltstein in Schuld an der Ahr gekauft und bearbeitet worden war, stand dem vom zuständigen Förster genehmigten Aufbau an der Kreisstraße 20 nichts mehr im Wege. Tragik an der Geschichte: Wanderfreund Ludwig Thönnissen selbst erlebte diesen Augenblick nicht mehr, konnte sich lediglich noch an einem Foto des Wandersteins 2014 erfreuen.

Heinz Thönnissen: "Das war für die Familie ein trauriger und großer Moment zugleich. Und wenn die Kreisstraße nach der Fertigstellung der geplanten Umgehungsstraße B 221 zurückgebaut wird, also einmal ein richtiger Wanderweg sein sollte, dann können Wanderfreunde an Ludwigs Wanderstein, dem wohl ersten in unserer Region, rasten und sich orientieren."

