Wassenberg: Zwei "Patrioten" aktiv in Königgrätz

Vor 150 Jahren: Die Wassenberger Josef Kreutzer und Carl Kofferath spiegeln die Kriegseuphorie jener Tage. Von Willi Spichartz

Jubiläen, Jahrestage, Gedenktage - Rituale kollektiver Erinnerung. Sie sind Messpunkte auch für kollektive Lernfähigkeit. Oder deren Unfähigkeit. 150 Jahre zurück liegen einige dieser Tage, die für zwei Wassenberger ganz besondere waren: Josef Kreutzer und Carl Kofferath, die an der Schlacht von Königgrätz in Böhmen Anteil hatten, weil sich das Königreich Preußen auf seinem bewusst politisch-kriegerischen Weg, Vormacht in Deutschland, Großmacht in Europa und dann der Welt zu werden, nicht durch Menschenopfer aufhalten lassen wollte. Nach jedem Krieg wird der Frieden beschworen, Ehrenmäler für die Toten geweiht als "Mahnmale für die Lebenden" - und danach geht's unlustig weiter bis heute.

Den 24-jährigen Josef Kreutzer und den ein Jahr älteren Carl Kofferath charakterisiert der verstorbene Wassenberger Geschichtsautor und Ehrenbürger Hanns Heidemanns als Patrioten. Er konnte Nachlässe der beiden Überlebenden des Kriegs und der Schlacht am 3. Juli 1866 sichten und damit die Sozialisation der beiden Jungmänner beschreiben, die im äußersten Westen der Rheinprovinz lebten, die seit 1816 zu Preußen gehörte.

FOTO: Heimatbuch 1984

FOTO: Heimatbuch 1984

Josef Kreutzer wurde 1842 in Wassenberg geboren, 1861 hatte er seinen Wehrdienst in Berlin abzuleisten, erreichte die preußische Hauptstadt nach einem Fußmarsch bis Hannover von dort mit einem Gefährt. Ein damals durchaus üblicher Weg in den "Dienst am Vaterland".

Als sich der Konflikt zwischen Preußen und Österreich um die deutsche Führungsrolle 1866 erheblich verschärfte, wurde Josef Kreutzer in die sogenannte "Elbarmee" (Königgrätz liegt in Ostböhmen an der Elbe) aus rheinischen und westfälischen Einheiten einberufen. Der Infanterist Josef Kreutzer diente vor, in und nach der Schlacht als Meldegänger, zeigte sich bis ans Lebensende stolz darauf, dass er in der für "sein" Preußen siegreichen Schlacht bedeutende Meldungen ins Hauptquartier zu König Wilhelm und Generalstabschef Helmuth von Moltke bringen durfte. Ob des Ausmaßes des Schlachtgebiets, etwa zwölf mal zehn Kilometer, besorgte sich der Wassenberger einen Leiterwagen und die notwendigen Pferde. Josef Kreutzer überstand das Gemetzel mit 436.000 Soldaten, 7500 Toten, 7700 Vermissten (vermutlich auch tot), 14.400 Verletzten, 22.170 Gefangenen (sowie 7000 toten Pferden) unverletzt und kehrte nach Wassenberg zurück.

FOTO: Repro: isp

FOTO: Repro: isp

1841 geboren, war Carl Kofferath der zweite Wassenberger bei Königgrätz. Er war "ungedient", hatte also keinen Wehrdienst geleistet. Als Sohn des Wassenberger Apothekers Theodor Johann Kofferath hatte er an einem Aachener Gymnasium Abitur gemacht, eine Apothekerlehre im väterlichen Geschäft absolviert und studierte Pharmazie im damals deutschen Breslau, gut 175 Kilometer von Königgrätz entfernt. Offensichtlich hatte man in der Rheinprovinz, auch in Wassenberg, Preußen als Landesherren angenommen, sogar einen Patriotismus entwickelt. Denn Carl Kofferath, der vor Weihnachten 1866 sein Abschlussexamen machen wollte, meldete sich freiwillig zur Versorgung von Verwundeten. Eine selbstgestellte Pflichtaufgabe, die zumindest eine Verlängerung des Studiums nach sich ziehen würde. Er wurde ins Feldlazarett Reinerz in Schlesien, 50 Kilometer östlich von Königgrätz Richtung Breslau, beordert, wo er zunächst Verwundete pflegte, später in der Feld-Apotheke eingesetzt wurde. Sowohl der Lazarett-Apotheker wie auch der Chefarzt bescheinigten ihm, sich "mit großer Umsicht und Unermüdlichkeit" um die Kranken verdient gemacht zu haben.

Carl Kofferath scheint ein ehrgeiziger und fleißiger Student gewesen zu sein - trotz der Unterbrechung leistete er sein Examen vor Weihnachten 1866 sogar mit "sehr gut".

Josef Kreutzer blieb in Preußens Politik, Vormacht zu werden, voll involviert - er wurde zum deutsch-französischen Krieg 1870 eingezogen, erlebte das große Ziel, die Gründung des Zweiten Deutschen Reichs unter Preußens Führung und die Ausrufung seines Königs Wilhelm I. als "Deutscher Kaiser" im Schloss von Versailles bei Paris live mit. Des Kaiserreichs endgültigen Untergang im November 1918 dagegen nicht - er starb 1915.

Carl Kofferath leistete nach seinem Examen einen einjährigen Wehrdienst und erlebte ebenfalls aktiv Preußens Triumph von Versailles vor Ort. Ihm blieb die Lehre aus Preußens Politik nicht erspart - als er 1919 starb, hatte er seine bittere Enttäuschung über die Niederlage schriftlich niedergelegt.

Quelle: RP