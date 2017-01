Wegberg: Aktionskreis bietet 2017 volles Programm

Der Aktionskreis Wegberger Mühle (AWM) stellt sein Jahresprogramm vor: Vorträge, Workshops, Touren und Besichtigungen. Von Michael Heckers

Am 1. Mai 2010 ging der Aktionskreis an den Start. Der AWM ist kein Verein, sondern eine Projektgruppe im Stadtmarketing. Hedwig Klein, von Beginn an beim AWM dabei, erinnerte beim Pressegespräch in der Wegberger Mühle an die Anfänge: "Wir wollten mit dem Programm vor allem Leute ansprechen, die nicht in Vereinen sind. Mit einem gewissen Zuspruch haben wir durchaus gerechnet. Doch dass sich die Sache so erfolgreich entwickelt, das habe ich damals nicht vermutet", sagt die Ehrenbürgermeisterin. Vor allem die jährliche, mehrtägige Reise, welche die Teilnehmer in diesem Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern führt, und die Tagesfahrten sind beliebt.

Wer bei den Veranstaltungen des AWM mitmachen möchte, sollte sich zügig anmelden. Erfahrungsgemäß sind viele Veranstaltungen innerhalb weniger Tage ausgebucht.

Januar Ein Blick in das Wegberger Stadtarchiv ermöglicht der AWM am Donnerstag, 26. Januar, ab 19 Uhr. Was wird wo dokumentiert und aufbewahrt? Stadtarchivar Thomas Düren führt durch die Räume und beantwortet Fragen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erwünscht. Ansprechpartnerin ist Hedwig Klein.

Februar Der aus Wegberg gebürtige Professor Dr. Harald Heinrichs, Leuphana Universität Lüneburg, gibt am Donnerstag, 16. Februar, ab 19 Uhr in der Wegberger Mühle einen Überblick über Gegenwart und Zukunft des Teilens von Waren, Diensten und Hilfeleistungen ("Sharing Economy"). Die Veranstaltung trägt den Titel "Mit Tradition in die Zukunft: Teilen im ländlichen Raum" Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung ist erwünscht, Ansprechpartner ist Peter Hanf.

März Zum Landesarchiv Duisburg und zur Villa Hügel in Essen führt eine Tagesfahrt des AWM am Donnerstag, 16. März. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr der Parkplatz Schwalmaue. Die Teilnahme kostet 22 Euro, verbindliche Anmeldung bei Maria Zohren ist erforderlich. - Am 23. März laden die "Mühlenpoeten" zu Anekdoten, Geschichten und Erzählungen zum Thema "Los lassen (müssen)" in die Wegberger Mühle ein. Beginn ist um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Hedwig Klein bittet um Anmeldung.

April Der AWM besucht künftig die einzelnen Ortsteile Wegbergs und hat als erstes Reiseziel Arsbeck gewählt. "Lassen Sie sich überraschen von Einblicken und Eindrücken innerhalb und am Rande dieses Wegberger Stadtteils", sagt Klara Schlömer, die um Anmeldung bittet. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Treffpunkt der Fahrgemeinschaften ist am Dienstag, 11. April, um 15 Uhr der Burgparkplatz Wegberg. - Eine Tagestour nach Bad Münstereifel plant der AWM für Donnerstag, 27. April. Abfahrt ist um 9.30 Uhr ab Parkplatz Schwalmaue, verbindliche Anmeldung bei Alfred Fegers. In den Kosten von 16 Euro ist eine 90-minütige Stadtführung inbegriffen. In Bad Münstereifel ist auch der Besuch des City-Outlet-Centers geplant.

Mai Am 4. Mai, Abfahrt 9.30 Uhr am Burgparkplatz in Fahrgemeinschaften, setzt der AWM seine Wanderungen im Naturpark Schwalm-Nette fort. Diesmal mit dem Galgenvenn, dem zweitschönsten Premiumwanderweg Deutschlands. Die Tour ist 11,2 Kilometer lang und führt durch Moor und Heide. Die Teilnahme ist kostenlos, Karl Küppers bittet um Anmeldung. - Eine Betriebsbesichtigung der Firma Heyer an der B57 steht am Donnerstag, 18. Mai, ab 14 Uhr auf dem Programm. Treffpunkt ist das Firmengelände (Am Alten Schlagbaum) in Kipshoven. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei Hedwig Klein unbedingt erforderlich.

Juni "Die Geschichte holt uns ein" heißt es am 8. Juni beim Besuch der Nachbargemeinde Niederkrüchten. Die Mittagspause ist im Inselschlösschen am Hariksee. Treffpunkt (Fahrgemeinschaften) ist um 9 Uhr am Burgparkplatz. Karl Küppers bittet um Anmeldung, die Tagestour ist kostenfrei.

Juli Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg, berichtet am Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr in der Wegberger Mühle, wie das vorhandene touristische Potenzial der Mühlenstadt Wegberg ausgebaut und für die Zukunft nachhaltig entwickelt werden kann. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bei Folkmar Pietsch erwünscht.

August Die Busreise des AWM führt zur Ostsee bis an die mecklenburgische Seenplatte und einmal rund um die Müritz. Die Tour dauert acht Tage (23. bis 30. August), die Teilnahme kostet 649 Euro inklusive Programm und Halbpension im Doppelzimmer. Verbindliche Anmeldung bei Karl Küppers. September In der Themenreihe "Aus fremden Ländern" werden am Donnerstag, 7. September, ab 19 Uhr in der Wegberger Mühle Menschen, die aus Polen kommen, ihr Land vorstellen. Die Teilnahme ist kostenlos, Hedwig Klein nimmt Anmeldungen entgegen. - Gartenexperte Kleo Montforts aus Klinkum erklärt am Donnerstag, 21. September, 19 Uhr, in der Wegberger Mühle, wie man eine Gartenanlage winterfest macht. Auch für diesen Vortrag nimmt Hedwig Klein Anmeldungen entgegen.

Oktober Eine Tagesfahrt nach Stolberg steht am Donnerstag, 12. Oktober, ab 9 Uhr (Parkplatz Schwalmaue) auf dem Programm. Peter Hanf, der aus Stolberg stammt, nimmt Anmeldungen für die Tour in die Kupferstadt am Rande der Eifel entgegen. Die Teilnahme kostet 25 Euro inklusive Busfahrt, Führungen und Eintritt. - Der Leseabend der Autorengruppe SiebenSchreiber ist für Donnerstag, 19. Oktober, 19 Uhr, in der Wegberger Mühle geplant. Anmeldungen für die kostenfreie Veranstaltung nimmt Dr. Günter Arnolds entgegen.

November Das Thema Reformation steht am Donnerstag, 16. November, ab 19 Uhr in der Wegberger Mühle im Mittelpunkt. Pfarrerin Ute Leppert und Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran werden über die Bedeutung des Thesenschlages von 1517 und seine Folgen für die evangelische und katholische Kirche sprechen. Anmeldungen für die kostenfreie Veranstaltung nimmt Hedwig Klein entgegen.

Dezember Am Freitag, 8. Dezember, hat eine Bustour des AWM den Weihnachtsmarkt Ahrweiler zum Ziel. Dieser ist für seine besondere Romantik in der von Fachwerkhäusern geprägten Innenstadt bekannt. Abfahrt ist um 13 Uhr ab Parkplatz Schwalmaue, die Rückkehr für etwa 21.45 Uhr geplant. Verbindliche Anmeldung bei Klara Schlömer. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Quelle: RP