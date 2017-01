Wegberg: Borussen-Profis lieben Ivans Barber Shop

Viele Fußball-Profis von Borussia Mönchengladbach gehen im Barber Shop Mino an der Beecker Straße ein und aus. Inhaber Ivan Elia (28), der mit Granit Xhaka befreundet ist, versteht seinen Beruf als Mischung aus Handwerk und Kunst. Von Michael Heckers

Am frühen Nachmittag betritt ein junger Mann im weißen Trainingsanzug und in weißen Sportschuhen den Barber Shop Mino an der Beecker Straße. In der rechten Hand hält er eine Plastiktüte, darin drei Schalen, in der Speisen verpackt sind. "Ich hab' Euch was zu Essen mitgebracht", sagt Josip Drmic (24) und stellt die Tüte auf den Tresen. Man spürt sofort: Der Fußball-Profi von Borussia Mönchengladbach fühlt sich wie zu Hause im Salon von Ivan Elia (28).

Nach einer herzlichen Begrüßung nimmt Drmic im weichen Frisörsessel vor der großen Spiegelwand Platz. Der Schweizer Fußball-Profi lässt sich von Ivan Elia beraten. Auf dem riesigen Flachbildschirm, der hinter den beiden an der Wand hängt, läuft Fußball. Was sonst? Viele Profis von Borussia Mönchengladbach gehen in dem Wegberger Herrensalon ein und aus. Josip Drmic, Marvin Schulz, Granit Xhaka, Nico Elvedi - sie alle kommen regelmäßig in die Mühlenstadt, um ihre Frisuren und Bärte stylen zu lassen.

Bei Josip Drmic frischt Ivan Elia heute den Undercut auf - die Seiten kurz, oben ein bisschen länger. Der Salonbesitzer versteht seinen Beruf als Mix aus Kunst und Handwerk. Die Ideen zu den modernen Schnitten haben er und seine Teammitglieder selbst. Danach geht es millimetergenau und mit größter Sorgfalt mit Schere, Rasierapparat, Pomade und Shampoo an die handwerkliche Umsetzung. Eines weiß Ivan Elia ganz genau: Sportler sind Trendsetter. Der Hairstylist kann gut verstehen, dass viele Profis einen hohen Aufwand betreiben, um vor Millionenpublikum gut auszusehen.

Fragt man Elias Kunden, schwärmen viele von der zuvorkommenden und herzlichen Art, mit der der Inhaber und sein Team ihnen begegnen. Die Atmosphäre wissen übrigens nicht nur Profis von Borussia Mönchengladbach zu schätzen: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Marwin Hitz (FC Augsburg), Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg), Fabian Schär (1899 Hoffenheim), Valon Behrami (FC Watford), Blerim Dzemaili (FC Bologna), Fabian Frei (1. FSV Mainz), Breel Embolo (FC Schalke 04), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen) und Haris Seferovic (Eintracht Frankfurt) - die Kundenliste von Ivan Elia liest sich wie ein Who's Who des europäischen Spitzenfußballs. Dass es vor allem Fußballer mit Schweizer Pass sind, hat einen guten Grund: Ivan Elia ist seit einigen Jahren mit Granit Xhaka befreundet. Der frühere Mittelfeldregisseur von Borussia, der nun für Arsenal London kickt, ist Schweizer Nationalspieler und macht offenbar erfolgreich Werbung für die Dienste seines Freundes. Während der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich ist Ivan Elia auf Empfehlung von Granit Xhaka mit ins Mannschaftshotel nach Lille gereist und hat sich dort um die Frisuren und Bärte der Spieler der Schweizer Nationalmannschaft gekümmert. "Eine Wahnsinnszeit", sagt Ivan Elia rückblickend.

Kennengelernt haben sich Borussen-Fan Elia und Granit Xhaka zufällig: "Ich stand mit meinem Auto an einer Waschanlage in Mönchengladbach, als ich jemanden sah, der aussah wie Granit", erinnert sich Elia. "Wir kamen ins Gespräch, weil wir beide die gleichen Autotypen fahren und es stellte sich heraus: Er sah nicht nur aus wie Granit Xhaka, sondern er war es höchstpersönlich." Im Smalltalk über Autos und Fußball kamen die Männer auch auf ihre jeweiligen Berufe zu sprechen und Ivan Elia bot Granit Xhaka an, seine Haare zu stylen. Der Schweizer Fußballprofi sagte zu und saß wenige Stunden im Barber Shop Mino an der Beecker Straße, "obwohl es ein Sonntag war", erinnert sich Ivan Elia. Mittlerweile hat sich eine gute Freundschaft zwischen den beiden entwickelt. Auch wenn Xhaka heutzutage viele Kilometer von Wegberg entfernt in London lebt, haben die beiden täglich Kontakt - über den Kurznachrichtendienst Whatsapp. Zuletzt besuchte Xhaka im Zuge seiner Verabschiedung von Borussia Mönchengladbach am 20. Dezember nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg seinen Freundes Ivan in Wegberg. Seitdem liegen Xhakas neue Autogrammkarten im Trikot des FC Arsenal im Barber Shop an der Beecker Straße in der Schublade.

Seit sechs Jahren und drei Monaten führt Elia erfolgreich seinen Barber Shop. Kurz vor Weihnachten hat er den Salon modernisiert. Seinen Beruf hat Ivan Elia von der Pike auf gelernt: "Ich habe im Alter von zehn Jahren angefangen, Haare zu schneiden", sagt er schmunzelnd, "mit elf Jahren habe ich meine Ausbildung erfolgreich beendet." Heutzutage hat Ivan Elia selbst zwei Kinder. Regelmäßig fährt er mit ihnen zum Borussia-Park, um der Fohlen-Elf bei den Heimspielen die Daumen zu drücken. Und spätestens auf dem Weg nach Hause freut sich Familie Elia schon auf den nächsten Besuch von Josip Drmic und Co. im Barber Shop an der Beecker Straße. Vielleicht bringen die Borussen-Profis ja wieder ein paar Autogrammkarten oder ein signiertes Trikot mit.

Quelle: RP