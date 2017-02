Nach mehreren mutmaßlichen Brandstiftungen im nördlichen Stadtgebiet von Wegberg nahm die Polizei am Dienstagabend einen Tatverdächtigen fest. Am Donnerstagvormittag teilte die Polizei mit: Der Verdächtige wurde wieder entlassen.

Seit Monaten hält eine unheimliche Brandserie die Bürger im nördlichen Stadtgebiet in Atem. In Rickelrath brannten seit dem zweiten Weihnachtstag vier Autos aus, in Schwaam schlugen Flammen aus einem Reetdach, auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Berg kam es zu einem Großbrand mit rund 200.000 Euro Schaden. In allen Fällen konnte die Polizei, die angesichts der zahlreichen Brände von einer "auffälligen Häufung" spricht, bisher Brandstiftung nicht ausschließen.

Nach dem Brand eines Wohnwagens im Wegberger Ortsteil Rickelrath hatte die Polizei am Dienstagabend eine verdächtige Person festgenommen. Laut Bericht der Polizei war die Person, die sich während eines Feuerwehreinsatzes wegen eines Wohnwagenbrandes am Dienstagabend (7. Februar) in Rickelrath am Einsatzort befand, durch Zeugenhinweise ins Visier der Polizei geraten. Die Würdigung der Zeugenaussagen hätten einen dringenden Tatverdacht, hieß es am Mittwoch (8. Februar) im Polizeibericht.

Am Donnerstagvormittag (9. Februar) teilte die Polizei dann mit, dass die Ermittlungen den Tatverdacht gegen die Person bisher nicht erhärten konnten. Der Verdächtige sei entlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.