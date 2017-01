Wegberg: Bühne frei für junge und alte Jecken

Mit einem Meer aus rot-weißen Fähnchen empfingen die närrischen Untertanen die Tollitäten bei der Sitzung der KG "Flöck op" im Forum. Für Stimmung sorgte das runde Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Büttenvorträgen. Von Nicole Peters

Die Gäste erhielten bei Ankunft im Forum jeweils einen Button mit Aufdruck "Schön, dass Du hier bist!" auf rotem Herz von den Aktiven der KG "Flöck op" - Garant dafür, im Laufe des Abends bei der großen Kostümsitzung ungehindert ein- und ausgehen zu können. Im Saal freute sich Sitzungspräsidentin Sonja Opwis dann über die beeindruckende Gesamtzahl an bunt und, wie sie sagte, "toll" Kostümierten, die gekommen waren. "Ein wunderbares Bild tut sich vor meinen Augen auf", rief sie nach Einzug vom Elferrat von der Bühne aus, "ich glaube, es ist nur noch ein Platz frei."

Nach einer spontanen 180-Grad-Kennenlernübung, bei der die Jecken ihre direkten Nachbarn willkommen hießen, ging es im Weiteren hoch her. Den Auftakt machte zunächst die Jugend. So zeigten die Bambini "Die Flöckchen" ihren Showtanz "Die kleinen Hippies" und die Juniorengarde KG "Flöck op" führte ihren Gardetanz vor. Mit federleichten tänzerischen Einlagen unterhielten sie ihr Publikum. Unter dieses habe sich übrigens ein lustiger bunter Papagei gemogelt, merkte die Präsidentin an. Der für seine ausgefallenen Kostüme bekannte Bürgermeister Michael Stock feierte ausgelassen mit. Ebenso unter anderem seine Stellvertreterin Dr. Monika Broy, Ratsmitglieder als Piraten, die Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers und Norbert Spinrath sowie Stefanie Kessel, Schatzmeisterin von VKAG und VKEL und VKEL-Vorsitzender Bernd Heiss.

Das Eis in der Bütt brach ein Kandidat, der mit Gummistiefeln, Hosenträgern und kariertem Hemd seinen großen Auftritt hatte. Er stellte sich selbst als erfolgreichen Landwirt und "scharismatischen Ortsvorsteher" vor - Hastenraths Will hatte trotz sehr, sehr schwerer Männergrippe den Weg nach Wegberg angetreten. In die "Weltstadt mit Herz", zum "funkelnden Juwel an der B 57". Als politisches Sprachrohr für den kleinen Mann nahm er mutig Themen wie die Parkgebühren aufs Korn.

Eine Kostprobe ihres tänzerischen Könnens, das der Nachwuchs das ganze Jahr über aufbaut, ließen die Tanzmariechen Annabel und Chantal sehen, bevor das nächste Stimmungshoch aufkam. Mit einem Meer aus rot-weißen geschwenkten Fähnchen hießen die Narren das amtierende Dreigestirn willkommen. Prinz Thorsten I. (Kappes), Bauer Bernd (Cohnen) und Jungfrau Rosa (Roland Simons) eroberten mit den Aktivengruppen unter wahren Jubelstürmen die Bühnenbretter. Ihr Sessionsmotto "Drej echte Jonges jäeve Jas - möt Häts on Siel on janz völ Spass!" unterstrichen sie mit ihrem rockigen Dreigestirn-Lied zur Highway-to-Hell-Melodie, dessen Verfasser Georg Wimmers auch im Saal tanzte.

"Ich sehe aus wie ein Vogel, fühle mich aber wie ein Puma", kommentierte anschließend der Bürgermeister im warmen "Federkleid" und erhielt zum Ausgleich einen Karnevalsorden. Mit viel Stimmung ging es weiter. So gab das Duo "Op Kölsch" aus Merbeck mit Gesang und Keyboard Hits wie "Ne kölsche Jung" oder "Piraten" zum Besten und brachte die Jecken zum Schwofen. Die "Wilden Weiber" präsentierten ihren Showtanz, Tanzmariechen Ellena Brunn ihren Mariechentanz, und auch die Prinzengarde aus Heinsberg brachte Bewegung auf die Bühne. Zu Reden schwangen sich "Die Erdnuss", "Der Sitzungspräsident" und Markus Krebs auf, bevor die "Kölsch Fraktion" einen weiteren musikalischen Höhepunkt darbot. "Kölsch Bloot" sorgte als Sitzungskapelle für gute Musik.

Quelle: RP