Wegberg: Den christlichen Glauben begreifen

Die Kinder der Pfarrei St. Martin Wegberg bereiten sich mit Katechetenunterricht und zusätzlichen Aktionen auf die Erstkommunion vor. Dabei stellen sie Rosenkränze her. Keramikerin Andrea Fischer begleitet die jungen Leute. Von Nicole Peters

Besonders gut prägen sich Dinge vor allem bei jungen Menschen ein, wenn sie mit den eigenen Sinnen erfasst beziehungsweise in gewissem Maße selbst erschaffen wurden. Das Töpfern von Perlen und Kreuz des Rosenkranzes ist dafür ein gutes Beispiel. Eine Aktion, die Keramikerin Andrea Fischer bereits zum dritten Mal für Kinder in Vorbereitung auf die erste Heilige Kommunion anbot.

Als zusätzliches Angebot zum Basisprogramm, das für die Kinder aller Ortsteile und der Innenstadt der Pfarrei St. Martin verpflichtend ist. Im Herbst des Jahres 2014 hatte es grundlegende Änderungen bei der Vorbereitung gegeben. Seitdem besuchen alle neben dem Katechetenunterricht mindestens ein Mal monatlich Gottesdienste in den verschiedenen Gemeinden, beteiligen sich an der Sternsingeraktion und an der Beichte sowie machen sie bei einer Aktion mit. Zusätzlich können sich Gemeindemitglieder mit eigenen Unternehmungen einbringen. Die Koordination aller Termine läuft beim "KommMa!"-Team zusammen - dabei steht "Komm" für Gemeinschaft und "Ma" für St. Martin. Am Nachmittag des RP-Besuchs war es die zweite Kinder-Gruppe, die sich zum Töpfern im Wegberger Keramik Atelier einfand. Tags zuvor waren zehn Teilnehmer und an diesem Tag waren sieben gekommen. Die sechs Mädchen und ein Junge stammten aus Beeck, Arsbeck, Rath-Anhoven und Wegberg. Nach der Begrüßung führte Künstlerin und Pädagogin Andrea Fischer die Kinder mit Tastübungen an die Thematik heran. Kugeln, Pyramiden oder Walzen sind Formen, die sie verdeckt mit Fühlen bestimmten. Jeweilige Oberflächen waren glatt, gerillt oder kreisförmig vertieft. Die Besonderheiten bei zwei Rosenkränzen stellte eins der Mädchen heraus: Die Abstände zwischen den Perlen variierten. Sechs Kugeln stehen dafür, dass ein "Vater unser" gebetet wird und insgesamt 53 weitere für unterschiedlich formulierte "Gegrüßet seist du, Maria", wie Fischer erläuterte. Das Kreuz symbolisiert das Kreuzzeichen und Apostolische Glaubensbekenntnis. Mit großem Eifer begab sich die Gruppe daran, kleine Einheiten Ton von einem größeren Block abzunehmen und diese zwischen den Handflächen oder auf einem Holzbrett zu gleichgroßen Kugeln zu formen. Dabei gab ihnen ein fertiger Rosenkranz mit weißen und roten Kugeln sowie weißem Kreuz einen Anhaltspunkt dafür, wie die Gebetskette aussehen sollte. Sie selber wollten allerdings die sechs andersartigen Kugeln mit Prägestempeln kennzeichnen - komplett in der Farbe Terracotta werden die fertigen, durchstochenen und gebrannten Kugeln und das Kreuz sein.

Bei einem Folgetermin werden die kleinen Künstler die Kugeln auffädeln und von Andrea Fischer Einzelheiten zum Gebrauch des Rosenkranzes hören. Sie bietet darüber hinaus für den 24. und 25. Januar jeweils von 15 bis 17 Uhr an, Erinnerungskreuze herzustellen.

Quelle: RP