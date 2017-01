Wegberg: Der Faden darf nicht reißen

Spinnkurse werden ab sofort im Flachsmuseum Beeck angeboten. Dabei lernen die Teilnehmer den Umgang mit dem Spinnrad nach alter Tradition. Angeleitet werden sie von Hajo Schukey, einem Fachmann auf dem Gebiet des Spinnens. Von Kurt Lehmkuhl

Das Wichtigste zuerst: Der Faden darf nicht reißen. Weder der Geduldsfaden, noch der tatsächliche, der aus Schafwolle oder Flachs gesponnen werden soll. Diese Erkenntnis eint die Teilnehmer eines Spinnkurses, den der Heimatverein Wegberg-Beeck im Flachsmuseum anbietet. Die Premiere gab es vor wenigen Tagen, weitere Kurse sollen folgen, in den das Material zunächst mit der Hand gedreht, dann mit der Handspindel verarbeitet und schließlich als Krönung des Tagesseminars mit dem Spinnrad zu einem Wollfaden gestaltet wird.

Das gute Dutzend Teilnehmer, darunter Klara Schlömer vom Heimatverein und Kursleiter Hajo Schukey, gehen mit großem Eifer zur Sache, merken aber bald, dass die weiche, feine Wolle oder das gröbere, dickere Flachs doch einige Tücken auf dem Weg zum Faden aufweist. Doch hat Schukey viel Geduld und haben die Teilnehmer großen Ehrgeiz, um das richtige Spinnen in den Griff zu kriegen.

"Wir wollten das Flachsmuseum mit noch mehr Leben füllen", nennt Klara Schlömer als Grund für diesen Spinnkursus. Sie käme sich komisch vor, wenn sie bei Führungen die Vorgänge des Spinnens erläutere, nicht aber in der Lage sei, sie selbst zu demonstrieren. So kam die Idee zu dem Kursus. "Wo, wenn nicht hier, können wir das Spinnen lehren?", fragt sie im Ambiente des Museums, in dem sich alles um den Flachs dreht, und dazu gehört nun auch mal die Verarbeitung des Stoffs zu Garn. Ein zweiter Grund war die enorme Zahl von Spinnrädern, die im Keller des Museums lagerten. "Wir haben sortiert und sondiert und die Hilfe von Hajo Schukey gehabt, der von jedem Spinnrad wusste, woher es stammt und wann es gebaut wurde."

Etliche defekte Geräte hat er mit in seine Heimat nach Schleiden in der Eifel zur Reparatur mitgenommen. Er ist zweifelsohne ein Fachmann auf dem Gebiet des Spinnens. "Mit 16 habe ich bei einem Handwerkermarkt in Bergisch-Gladbach beobachtet, wie eine Frau an einem Spinnrad tätig war. Das hat mich derart fasziniert, dass ich seitdem vom Spinnen nicht mehr loskomme." Als Autodidakt hat sich der 58-Jährige die Arbeit angeeignet, vor etlichen Jahren hat er beim Flachsmarkt in Beeck zum ersten Mal Kontakt zum Heimatverein gefunden. Seitdem ist er der Flachsspinnerei und dem Flachsmuseum treu. Da es war für ihn selbstverständlich, diesen Kursus zu leiten.

Vorsichtshalber hat er sich mit Schafswolle eingedeckt. "Die ist viel leichter zu verarbeiten als das Flachs. Man kann besser erspüren, worauf es ankommt, um den Faden zu gewinnen." In kleinen Schritten leitete er die wissbegierigen Teilnehmer an. Sie merken, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen wird, und das Spinnen eine anstrengende, zeitaufwendige Tätigkeit ist. Eine gute Spinnerin hat früher einen Faden von 500 Metern am Tage spinnen können. Davon sind die Mitwirkenden des aktuellen Kursus noch weit entfernt.

"Drehen, drehen, drehen!" So Schukeys unermüdlich Aufforderung an die Kursteilnehmer. "Der Faden reißt, wenn ihr nicht dreht." Und so wird die Wolle gedreht, was die Finger, die Handspindel oder das Spinnrad hergeben, mit viel Geduld und mit der Hoffnung, dass der Faden nicht reißt.

