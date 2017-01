später lesen In Berg Fabrikhalle fängt Feuer Teilen

2017-01-30T15:16+0100

Am Sonntag bemerkten Zeugen gegen 21 Uhr einen Brand auf dem Gelände einer Firma an der Straße In Berg. Die Brandursache ist noch unklar.