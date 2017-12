später lesen Wegberg Garage und Wohnhaus brennen 2017-12-22T19:28+0100 2017-12-23T00:00+0100

Mit einem Garagenbrand und einem Brand in einem Wohnhaus bekam es die Wegberger Feuerwehr am Donnerstag zu tun. In beiden Fällen rückten die Wehrleute nach Rath-Anhoven aus. Von Anke Backhaus