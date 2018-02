später lesen Wegberg Großes Interesse an der Geschichtswerkstatt FOTO: Heinen FOTO: Heinen 2018-02-27T18:43+0100 2018-02-28T00:00+0100

Auch wenn dies noch nicht der offizielle Name der Veranstaltung ist, so könnte der Name Geschichtswerkstatt doch Programm werden. Seit längerem beschäftigt sich der Vorstand des Historischen Vereins Wegberg mit Überlegungen, wie die Vereinsarbeit mit neuem Leben gefüllt werden könne. Interessante Vorträge und Fotoschauen könnten dazu ein guter Einstieg sein.