Wegberg: Hand in Hand für die Beecker Zukunft

Seit einigen Jahren arbeiten die aktiven Beecker Vereine sehr eng zusammen, um gemeinsam das Dorfgeschehen zu gestalten. Am Sonntagmorgen versammelten sich ihre Vertreter im Flachsmuseum, um für die Zukunft zu planen. Von Katrin Schelter

Gestern trafen sich im Flachsmuseum Vorstandsmitglieder und Vertreter der aktiven Beecker Vereine - des Heimatvereins Wegberg-Beeck, des TuS Beeck, des Kirchenchors und des Fördervereins St. Vincentius Beeck, des Kulturförderkreises Opus 512, der Schützenbruderschaft, des Dorfausschusses und des Martinskomitees sowie Leiter und Vertreter der Fördervereine vom Kindergarten St. Vincentius Beeck und der GGS Am Beeckbach - um über die gemeinsam erreichten Ziele im Vorjahr und über die Planung für die Zukunft des Dorfes zu diskutieren.

Begonnen wurde die Versammlung ganz gemütlich beim gemeinsamen Brezelfrühstück. Über Kaffee und selbstgekochter Marmelade entbrannten angeregte Gespräche, die sich um weit mehr als die ehrenamtliche Arbeit drehten - ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Vereine mit vereinten Kräften nicht nur großartige Aktionen für alle Beecker auf die Beine stellen, sondern auch persönlich und menschlich harmonieren. Eine Zusammenarbeit, bei der einfach alles stimmt.

Georg Wimmers, Vorsitzender des Heimatvereins, läutete die Sitzung zunächst mit einigen Worten der Begrüßung ein, bevor er das Wort an Beisitzer Josef Jansen übergab, welcher in einem kurzen Rückblick über die Erfolge und Zahlen des vergangenen Jahres berichtete - maßgeblich hier die überwältigende Resonanz auf den Beecker Weihnachtsmarkt, dessen Planung im Vorjahr erstmals nicht vom Dorfausschuss, sondern nach Initiative der Beecker Vereine von der "Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt Beeck" (IGWB) getragen wurde. "Wir haben den Weihnachtsmarkt mit viel Arbeit und Mühe in kleinen Schritten aufgebaut", sagte Jansen und richtete einen besonderen Dank an den FC Wegberg-Beeck, dessen Vertreter verhindert waren und der bei der Organisation eine große Hilfe gewesen sei. Er fuhr fort: "Ich bin stolz auf Beeck, alle Vereine haben mitgeholfen. Insgesamt waren an beiden Tagen über 50 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, und es hat wunderbar funktioniert."

Die Vereine zeigen außerdem, dass sie dem 2015 verliehenen Preis im Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mehr als gerecht werden. Die Erlöse des Weihnachtsmarktes werden in die Zukunft investiert - durch die Fördervereine des Kindergartens St. Vincentius und der Grundschule Am Beeckbach kommt das Geld dem Nachwuchs zu Gute.

Der Ausblick auf die Planungen für das neue Jahr beinhaltete natürlich auch die Möglichkeiten für die nächste Ausgabe des Beecker Weihnachtsmarktes. Außerdem stand noch ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung: Nach vielen Jahren des zeitintensiven und hochmotivierten Einsatzes für die Interessen von Beeck plant der Dorfausschuss nun seinen Rücktritt. Georg Wimmers ist wie viele andere jedoch fest davon überzeugt, dass diese wichtige Institution in Beeck nicht fehlen darf - also soll der Dorfausschuss mit engagierten Mitgliedern der Vereine sogleich neu gegründet werden.

Um dies zu beschließen, stellten Alfred Fegers und Herbert Fervers gestern ihre bisherige Arbeit im Dorfausschuss vor. Im März soll eine erneute Versammlung der Beecker Vereine Klarheit über die Nachfolger bringen.

Quelle: RP